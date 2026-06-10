أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وجه الجيش خلال الشهر الماضي بتنفيذ مهمة سريةلدعم ناقلات النفط والسفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: “الجهود التي بذلناها خلال الشهر الماضي أتاحت مرور أكثر من 200 سفينة تجارية بأمان عبر مضيق هرمز”.

وأضاف ترامب: “الولايات المتحدة وليس إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز”.

وتابع ترامب: الجيش الإيراني هزم خلال الحرب الأخيرة".

وأكمل ترامب: |نجحنا في تأمين مرور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز".

