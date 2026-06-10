ترامب ينتقد الديمقراطيين لعرقلة تعيين مدير للاستخبارات الوطنية

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين في الكونجرس لرفضهم الموافقة على تعيين ويليام بولت مديراً للاستخبارات الوطنية، متهماً إياهم بتسييس قضايا الأمن القومي.

وقال ترامب - في منشور على منصة "تروث سوشيال" - إن الديمقراطيين "يحتجزون الأمن القومي رهينة بسبب قضايا غير ذات صلة"، داعياً إلى وقف ما وصفه بالممارسات السياسية التي تهدد سلامة الولايات المتحدة.

وأضاف أنه عيّن ويليام بولت مديراً بالوكالة للاستخبارات الوطنية اعتباراً من 19 يونيو الجاري، وكلفه بتنفيذ عملية إعادة هيكلة للمكتب، تشمل تقليص حجمه وإعادة عدد من الموظفين إلى وكالاتهم الأصلية، بالتزامن مع البحث عن مرشح دائم يتمتع بخبرة في مجال الأمن القومي.

وأكد ترامب أهمية المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، معتبراً أنها تمثل أداة أساسية لدعم قدرات الجيش الأمريكي وحماية الأمن الداخلي، لا سيما مع اقتراب فعاليات كأس العالم واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وحذر من انتهاء صلاحية القانون خلال الأسبوع الجاري في حال عدم اتخاذ إجراء تشريعي، مطالباً الكونجرس بإقرار تمديد قصير الأجل لإتاحة الوقت اللازم لاختيار واعتماد مدير دائم للاستخبارات الوطنية، وموجهاً الشكر إلى بولت على جهوده والتزامه.

وتسمح المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لوكالات الاستخبارات الأمريكية بمراقبة رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى للأجانب المتواجدين خارج الولايات المتحدة دون الحاجة إلى مذكرات قضائية فردية. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذه التفويضات يوم الجمعة.

يأتي قرار تعيين بولت في إطار إعادة ترتيب القيادة داخل مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، حيث من المقرر أن يتولى مهامه في 19 يونيو الجاري خلفاً لتولسي جابارد، التي أعلنت مغادرتها المنصب بنهاية الشهر. ويشغل بولت حالياً رئاسة الوكالة الفيدرالية للتمويل العقاري، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى استكمال إجراءات اختيار مرشح دائم لقيادة جهاز الاستخبارات الوطنية خلال الفترة المقبلة.