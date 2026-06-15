ماكرون : مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران خطوة مهمة نحو السلام العالمي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا هاما مع إيران من أجل إقرار السلام وفتح مضيق هرمز.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي :" مذكرة التفاهم بين الولايات وإيران خطوة مهمة نحو السلام العالمي".

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إن مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، مشدداً على ضرورة إعادة فتح المضيق بدون رسوم عبور".

وأضاف أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بمضيق هرمز، مؤكداً في تدوينة على منصة “إكس”، أن الإمكانات "متوفرة وجاهزة".

