ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن أداء محمد هاني؟

قدّمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها الإشادات الدولية التي حصل عليها محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد الأداء الدفاعي اللافت الذي قدمه خلال مواجهة منتخب بلجيكا، في مباراة حظيت بمتابعة إعلامية واسعة.

وأشارت النشرة إلى أن محمد هاني نجح في لفت الأنظار خلال اللقاء، بعدما قدم أداءً دفاعيًا قويًا أمام النجم البلجيكي جيريمي دوكو، أحد أسرع وأخطر الأجنحة في كرة القدم الأوروبية، حيث تمكن من الحد بشكل واضح من خطورته طوال دقائق المباراة.

إشادات إعلامية دولية بأداء محمد هاني

وأكدت التقارير الصحفية الدولية أن أداء الظهير المصري حظي بإشادة كبيرة من محللين ومتابعين للمباراة، خاصة فيما يتعلق بقدرته على التعامل مع المهارات الفردية العالية لجيريمي دوكو، وإيقاف انطلاقاته السريعة على الجبهة الهجومية.

وأضافت النشرة أن وسائل الإعلام وصفت دوكو بأنه من أبرز اللاعبين في مركز الجناح على مستوى العالم، إلا أن محمد هاني نجح في فرض رقابة دفاعية محكمة، جعلت اللاعب البلجيكي يواجه صعوبة في إيجاد المساحات المعتادة له داخل الملعب.

تفوق في المواجهات الفردية أمام نجم بلجيكا

وأوضحت التقارير أن محمد هاني تفوق بشكل واضح في عدد من المواجهات الفردية المباشرة مع دوكو، وهو ما دفع اللاعب البلجيكي إلى تغيير مركز تحركه داخل الملعب والانتقال إلى الجبهة الأخرى، في محاولة للبحث عن حلول هجومية جديدة بعيدًا عن الرقابة الدفاعية الصارمة.

وأكدت النشرة أن هذا الأداء يعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى محمد هاني خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المباريات الدولية التي يواجه فيها لاعبين من الطراز الأوروبي، حيث بات أكثر نضجًا من الناحية التكتيكية والدفاعية.

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https://www.youtube.com/shorts/L9M8_qo8WGI