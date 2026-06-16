قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية المدمرة
ستارمر: بحثنا مع قادة السبع الآخرين تفاصيل الاتفاق الأمريكي - الإيراني وسبل إعادة فتح هرمز سريعا
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن أداء محمد هاني؟

إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب

قدّمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها الإشادات الدولية التي حصل عليها محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد الأداء الدفاعي اللافت الذي قدمه خلال مواجهة منتخب بلجيكا، في مباراة حظيت بمتابعة إعلامية واسعة.

وأشارت النشرة إلى أن محمد هاني نجح في لفت الأنظار خلال اللقاء، بعدما قدم أداءً دفاعيًا قويًا أمام النجم البلجيكي جيريمي دوكو، أحد أسرع وأخطر الأجنحة في كرة القدم الأوروبية، حيث تمكن من الحد بشكل واضح من خطورته طوال دقائق المباراة.

إشادات إعلامية دولية بأداء محمد هاني

وأكدت التقارير الصحفية الدولية أن أداء الظهير المصري حظي بإشادة كبيرة من محللين ومتابعين للمباراة، خاصة فيما يتعلق بقدرته على التعامل مع المهارات الفردية العالية لجيريمي دوكو، وإيقاف انطلاقاته السريعة على الجبهة الهجومية.

وأضافت النشرة أن وسائل الإعلام وصفت دوكو بأنه من أبرز اللاعبين في مركز الجناح على مستوى العالم، إلا أن محمد هاني نجح في فرض رقابة دفاعية محكمة، جعلت اللاعب البلجيكي يواجه صعوبة في إيجاد المساحات المعتادة له داخل الملعب.

تفوق في المواجهات الفردية أمام نجم بلجيكا

وأوضحت التقارير أن محمد هاني تفوق بشكل واضح في عدد من المواجهات الفردية المباشرة مع دوكو، وهو ما دفع اللاعب البلجيكي إلى تغيير مركز تحركه داخل الملعب والانتقال إلى الجبهة الأخرى، في محاولة للبحث عن حلول هجومية جديدة بعيدًا عن الرقابة الدفاعية الصارمة.

وأكدت النشرة أن هذا الأداء يعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى محمد هاني خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المباريات الدولية التي يواجه فيها لاعبين من الطراز الأوروبي، حيث بات أكثر نضجًا من الناحية التكتيكية والدفاعية.

وللمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو كاملًا:
https://www.youtube.com/shorts/L9M8_qo8WGI

إسراء عبدالمطلب محمد هاني الأهلي النادي الأهلي منتخب مصر بلجيكا منتخب بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

ترشيحاتنا

رأس السنة الهجرية

هل عمل وليمة يوم رأس السنة الهجرية بدعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

وزير الأوقاف

الأزهري ينعى وكيل وزارة الأوقاف للرئاسة الرقابية والتقويم السابق

الأذكار

أذكار مستحبة في الأشهر الحرم لمغفرة الذنوب .. رددها الآن

بالصور

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد