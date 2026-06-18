طريقة عمل سندوتش فول إسكندراني بريحة الفحم.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتش فول إسكندراني بريحة الفحم، فهي من الأكلات الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل.

مقادير سندوتش فول إسكندراني بريحة الفحم



● فول مدمس

● بصل

● ثوم

● فلفل رومي

● طماطم

● ملح وفلفل

● كمون

● زيت

● شطة

● كزبرة ناشفة

● فحم

● بقدونس

للتقديم:

● بصل أخضر

● جرجير

● خبز فينو



طريقة تحضير سندوتش فول إسكندراني بريحة الفحم



يشوح البصل في الزيت مع الثوم ثم يضاف الفلفل الرومي

ثم يضاف الفول والطماطم ويتبل بالملح والفلفل والكزبرة الناشفة

ثم يضاف البقدونس ويترك حتى تتسبك الطماطم

ثم تضاف بولة صغيرة بها فحمة مشتعلة ويغطى على الطاسة حتى يأخذ الفول من رائحة الفحم

ويقدم مع الخبز الفينو والجرجير والبصل الأخضر