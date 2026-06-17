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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع.

 

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع ..

 


كوارع مقطعة.

بصلة مقطعة.

جزر مقطع.

كرفس.

حبهان ومستكة.

ورق لورا.

ملح.

فلفل أسود.
 

مكونات محشي ورق العنب:



1/2 كيلو ورق عنب مسلوق.

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى.

كوب خضرة مشكلة(، شبت، كزبرة خضراء).

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة فلفل أسود.

عصير طماطم.

1/4 كوب زيت.

1 ثمرة جزر مقطعه شرائح.

1 ثمرة بصل مقطعه شرائح.

طريقة تحضير الكوارع:



تغسل الكوارع وتوضع في ماء مغلى غلوة واحدة ثم ترفع من الماء.

ثم يرفع قدر على النار به 2لتر من الماء ويضاف إليه البصل والجزر والكرفس وورق اللورا والمستكة والحبهان وبعد أن يغلى تضاف الكوارع.

ثم ينزع الريم كلما ظهر على سطح المرقة.

بعد النضج تتبل بالملح والفلفل ثم ترفع من المرقة.

طريقة تحضير محشي ورق العنب:

يخلط الأرز والخضرة المفرومة والبهارات معاً.

ثم يضاف القليل من عصير الطماطم ونصف كمية الزيت.

ثم يرص شرائح البصل والجزر في أرضية الطاجن ثم يحشى ورق العنب ويرص طبقة تلو الأخرى.

ثم يوضع مكعبات من الكوارع في منتصف الطاجن.

ثم يرص بباقي اصابع المحشى فوقها.

ثم يسقى الطاجن بالمرق ومن ثم يوضع بفرن مسبق التسخين لمدة ساعة.

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طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

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