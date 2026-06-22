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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: حملات استباقية مكثفة للسيطرة على دودة الحشد الخريفية بالمحاصيل

حملات استباقية مكثفة للسيطرة على دودة الحشد الخريفية بالمحاصيل
حملات استباقية مكثفة للسيطرة على دودة الحشد الخريفية بالمحاصيل
شيماء مجدي


تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الميدانية الاستباقية الموسعة على مستوى الجمهورية لمكافحة "دودة الحشد الخريفية" في محصول الذرة والمحاصيل الحساسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة حثيثة من قطاع الخدمات الزراعية، لضمان توفير المبيدات المعتمدة بالجمعيات والإدارات الزراعية، وتكثيف برامج التوعية الميدانية لحماية الرقعة الزراعية.


وكشف الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، عن تحقيق معدلات إنجاز قياسية منذ انطلاق الحملة مطلع الشهر الجاري وحتى الآن، حيث نجحت الفرق الميدانية في تنفيذ 86 ندوة توعوية وإرشادية للمزارعين حول آليات الاكتشاف المبكر وطرق المكافحة المتكاملة، بالتوازي مع تنفيذ جولات فحص ومتابعة شملت 598 حقلاً على مستوى الجمهورية لمتابعة المحاصيل على أرض الواقع.

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، أن محافظة المنوفية، تصدرت المشهد الميداني، حيث سجلت بمفردها 426 مروراً ميدانياً و17 ندوة إرشادية، بينما جاءت محافظة الغربية في المرتبة الثانية بـ 50 مروراً و8 ندوات، تليها سوهاج بـ 31 مروراً وندوة واحدة، ثم الشرقية بـ 15 مروراً و6 ندوات، وقنا بـ 13 مروراً وندوة، والنوبارية بـ 12 مروراً وندوة، وصولاً إلى محافظة القليوبية التي شهدت تنشيطاً ملحوظاً بتنفيذ 10 ندوات و10 عمليات مرور، والفيوم بـ 8 زيارات وندوتين، إلى جانب أنشطة مكثفة ومماثلة شملت محافظات الدقهلية، أسيوط، دمياط، كفر الشيخ، الإسماعيلية، والأقصر.

واضاف عبدالمجيد، ان الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، قد اصدرت فيلماً توعوياً متكاملاً جرى نشره عبر معظم المنصات الرقمية لتبسيط التوصيات الفنية للمزارعين، بالتوازي مع توزيع جداول المبيدات المعتمدة والموصى بها.

ضمان التدخل السريع ومحاصرة الآفة فوراً.


وفي سياق متصل تشدد الوزارة على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة دون توقف خلال الفترة المقبلة، مهيبة بجميع المزارعين ضرورة الإبلاغ الفوري والتواصل مع الإدارات الزراعية في حال اشتباه أي إصابة لضمان التدخل السريع ومحاصرة الآفة فوراً.

الجمهورية وزير الزراعة الرقعة الزراعية الفرق الميدانية محافظة المنوفية

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