تامر عبدالحميد يكشف رسالة حسام حسن للاعبي المنتخب المصري

كشف تامر عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق، أنه كان يشجع كوت ديفوار في مباراة الأمس التي جمعتها أمام ألمانيا ضمن منافسات كأس العالم 2026 وكانت مباراة قوية والمنتخب الأيفواري قدم ماتش كبير.

فوز منتخب مصر

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن منتخب نيوزيلندا سيكون صعبًا أمام منتخب مصر، لافتا إلى أن فوز منتخب مصر اليوم يضمن التأهل إلى الدور المقبل.

الشحن وتقديم دوافع للاعبين

وأوضح تامر عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق، أنه عندما تواجه منتخب في مستوى عالي فإن ذلك يقابله زيادة التكتيك والتركيز ويمكن تعويض ذلك بروح حسام حسن وما يمتلكه من قدرة كبيرة على الشحن وتقديم دوافع للاعبين.



وأضاف أن منتخب مصر جامد ولا يمكن لاثنين أن يتفقا على تشكيل واحد لمنتخب مصر، وهذا يؤكد أن هناك عدد كبير من اللاعبين أمام المدير الفني للفراعنة.

بطولة أوراسيا

وأردف أن منتخب نيوزيلندا يتمتع بقوة وسرعة وشارك في كأس العالم 5 مرات من قبل وبطولة أوراسيا 6 مرات وهي شبه قارية ولديهم لاعبين في ويلز وإنجلترا وهولندا.



واستطرد تامر عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق، أن حسام حسن أبلغ اللاعبين قبل مباراة بلجيكا أنه لا يمانع تغيير أي لاعب بعد مرور 5 دقائق وهذا يحفز اللاعبين ويحمسهم لمزيد من التركيز.



واختتم أن حسام حسن فاجئ الجميع أمام مباراة بلجيكا 4 – 4 -1 – 1 ، وفي هذه المباراة استبدال زيكو بتريزيجيه وصلاح يبقى موجود وكذلك مرموش وفي قلب الملعب ممكن يجيب إمام عاشور بجوار مروان عطية، مؤكدا أن حسام حسن يمتلك خيارات كثيرة وعليه عدم الاقتراب من الديفندر وحارس المرمى والخط الخلفي.

