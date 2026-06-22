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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: شوط أول للنسيان ولابد من نزول تريزيجيه وهيثم حسن

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته أمام منتخب نيوزيلندا متأخرًا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعلق خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عبر فيسبوك: “شوط اول للنسيان ولابد من نزول تريزيجيه وهيثم حسن واللعب بديفندر واحد”.

وجاء هدف التقدم لصالح منتخب نيوزيلندا في الدقيقة الخامسة عشرة، بعدما نجح سورمان في استغلال كرة عرضية متقنة، ليحولها بضربة رأس قوية إلى داخل شباك المنتخب المصري، مانحًا فريقه الأفضلية مع بداية المباراة.

وحاول لاعبو منتخب مصر العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء، إلا أن الدفاع النيوزيلندي نجح في الحد من خطورة المحاولات الهجومية، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوزيلندا بهدف دون رد.

الفراعنة يبحثون عن العودة في الشوط الثاني

يدخل المنتخب المصري الشوط الثاني تحت ضغط ضرورة تعديل النتيجة، من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال النصف الأول من المباراة، مع إجراء التعديلات الفنية اللازمة لاستعادة السيطرة وتهديد مرمى المنافس بصورة أكبر.

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