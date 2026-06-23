قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدفان في مرمى السنغال.. هالاند يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم
مفاجأة بشأن الطماطم والمحاصيل سريعة التلف.. خسائر ضخمة وخطة للإنقاذ| خاص
بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟
الأمن يضبط طرفى مشاجرة بالعصا والكراسى بالإسكندرية.. وهذه عقوبة المتهمين
استثمارات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تتجه لتجاوز 638 مليار دولار بحلول 2040
مونديال 2026.. فرنسا تتأهل إلى دور الـ32 بثلاثية نظيفة في شباك العراق
كندا.. مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي بحادث إطلاق نار في مونتريال
هل صيام شهر المحرم كاملا بدعة وغير جائز؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي
زوجة حسام حسن: العميد قال لهم بين الشوطين اللي مش قد المسئولية هيخرج
الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على صحراوي أسوان الغربي
استئناف مباراة فرنسا والعراق بعد توقف بسبب العاصفة الرعدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية.. الإفتاء توضح

حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية.. الإفتاء توضح
حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية.. الإفتاء توضح
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه:ما حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية؟ فإنه يشتكي بعض الأُسَر كثيرًا في الفترة الأخيرة مِن استخدام أطفالها للألعاب الإلكترونية معظم الوقت مما أثَّر على دراستهم، فما الحكم في تضييع الوقت في ممارسة الألعاب الإلكترونية؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: السماح للأطفال بممارسة الألعاب الإلكترونية أمر جائز شرعًا إذا كانت تعود عليهم بالنفع، وتساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة القدرات الذهنية، وكانت خالية من أيِّ محظور شرعي وأخلاقي، ولا تعود بالسلب عليهم نفسيًّا أو أخلاقيًّا، ولا تأخذ وقتهم كاملًا، وبشرط ألا تكون محظورة قانونًا في البلاد، وأن تكون تحت إشراف الوالدين، فإذا تحوَّلت هذه الألعاب الإلكترونية إلى الإدمان، بحيث تشغل الأطفال عن واجباتهم الضرورية اللازمة، أو تعود بالسلب عليهم نفسيًّا أو أخلاقيًّا، أو كانت محظورة قانونًا فيجب منعهم من ممارستها حينئذ، جلبًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة.

حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية
وبينت أن الذي عليه الفتوى أنَّه يجوز ممارسة الألعاب الإلكترونية إذا كانت تعود على الإنسان بالنفع، وتساعده في تنمية الملكات وتوسعة القدرات الذهنية، وكانت خالية من أيِّ محظور شرعي وأخلاقي، ولا تعود بالسلب على الإنسان نفسيًّا أو أخلاقيًّا، ولا تأخذ وقته كاملًا، وكذا بشرط ألا تكون محظورة قانونًا في البلاد، وبالنسبة للأطفال فيجب أن تكون هذه الألعاب مناسبة للمرحلة العمرية للطفل، وأن تكون هذه الألعاب تحت إشراف الوالدين. فمِن المقرر في الشرع الشريف أنَّ الأصل في اللهو واللعب والترويح عن النفس هو الإباحة، ما لم يقترن اللعب بمحظور شرعي؛ فيُنْهَى عنه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [يوسف: 12].

قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (15/ 570-571، ط. مؤسسة الرسالة): [قال ابن عباس: ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ قال: يلهو وينشط ويسعى] اهـ.

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (12/ 229، ط. الدار التونسية): [وَاللَّعِبُ: فعلٌ أو كلامٌ لا يراد منه ما شَأْنُهُ أن يُرَادَ بمثله، نَحْوَ الجري والقفز والسبق والمراماة، نحو قول امرئ القيس: فَظَلَّ الْعَذَارَى يَرْتَمِينَ بِشَحْمِهَا. يقصد منه: الاستجمام ودفع السآمة، وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يَصِرْ دأبًا] اهـ.

وعن أم المؤمنين السيدة عَائِشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وقال القاضي أبو عبد الله الحليمي في "المنهاج في شعب الإيمان" (3/ 97-98، ط. دار الفكر): [وأما لعب الصبايا باللعب التي نسميها بالبنات: فإنَّهن لا يمنعهن منه] اهـ.

وقال أيضًا في نفس الموضع: [وأَمَّا الصبيان: فكل لعب اشتغلوا به مما لا يخشى عليهم ضرر في العاجل والآجل، ويظن أنَّ فيه لهم انشراحَ صدرٍ وَتَفَرُّجَ قلبٍ: فإنَّهم لا يمنعون عنه بالإطلاق، ولكن يحال بينهم وبين إدمانه، ولا يُمَكَّنُونَ منه على قوارع الطريق وحيثما يحدث من تعود اللعب فيه الوقاحة والهجنة والسقاطة، ولا يطلق للصبي أن يخالطه إلا أقرانه، ولا يترك واللعب مع المهملين الذين لا أدب لهم ولا قوام عليهم] اهـ.

حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية
اما إذا تحوَّلت هذه الألعاب الإلكترونية إلى الإدمان، بحيث تشغل جميع أوقات الطفل، فلا يجد وقتًا للمذاكرة أو الدراسة أو التكلم مع أحد فتكون غير جائزة، حيث إن تحولها إدمانًا يضيع الوقت ويَعُود على صاحبها بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له، كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.

قال الإمام القليوبي في "حاشيته على شرح العلامة المحلي على منهاج الطالبين" (4/ 321، ط. دار الفكر): [ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش] اهـ.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لجلْب المصالحِ ودرء المفاسد، قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 11، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرًا يحثك عليه، أو شرًّا يزجرك عنه، أو جمعًا بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسدِ حثًّا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثًّا على إتيان المصالح] اهـ.

كما أنَّ اهتمام المسلم بوقته واستثماره فيما يفيد يُعد أحد مظاهر شكره لله تعالى على هذه النعمة التي منحها الله إياه، كما بَيَّنَ ذلك الحقُّ سبحانه في قوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: 33-34].

واستغلال الإنسان لوقته فيما يُفيد من الأمور المهمة التي لا يجوز لأيِّ مسلمٍ أن يتهاون فيها، أو يفرط في احترامه، حتى يحقِّق الخير لنفسه ولأمته، ويُرِضي الله جلَّ وعلا ويشكرَه على هذه النعمة الجليلة، التي سيُحاسبه عليها، ففي الحديث: «اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» رواه الحاكم في "المستدرك".

الألعاب الإلكترونية حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية تضييع الوقت الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

ضبط مادة الترترازين

بعد اكتشاف وضعها علي الفول السوداني واللب.. مخاطر مادة الترترازين الصفراء

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

دونجا: حسام حسن سر تحول أداء مصر أمام نيوزيلندا وأتمنى الاستمرار

حسام حسن وصلاح

وليد صلاح عبداللطيف: يجب استغلال شخصية صلاح.. وأتعجب من عدم تجديد عقد حسام حسن

النرويج والسنغال

مونديال 2026.. النرويج تتقدم على السنغال في الشوط الأول

بالصور

دراسة تحذر من مخاطر التدخين السلبي.. مادة سامة مرتبطة بمرض خطير

مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم
مخاطر التدخين السلبي وتسبب مادة الكادميوم في سرطان الدم

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت

باللون الأحمر الجريء.. رحمة أحمد حديث السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد