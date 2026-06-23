قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلطات الأمريكية تخفف القيود على منتخب إيران قبل مواجهة مصر في كأس العالم
زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين
قرار في التعليم بـ منع دخول هؤلاء الطلبة مدرستهم بعد تصرف صادم
ترامب : وجود المفتشين الدوليين بالمواقع الإيرانية في الوقت المناسب
ممكن الاعتذار | العاصمة الجديدة توجّه رسالة مهمة لجماهير مصر قبل مباراة إيران بالمونديال
المنظمة البحرية الدولية تبدأ إجلاء 11 ألف بحار من مضيق هرمز
ماكرون يؤكد ضرورة إقرار وقف إطلاق نار قوّي يضمن انسحاب إسرائيل من لبنان
غلق كلي بـ مطالع ومنازل كوبري أكتوبر لهذه الأسباب
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة غدًا.. والعظمى تصل لـ41 درجة
حقيقة ارتفاع تكلفة الأثاث المنزلي | صناعة الأخشاب توضح
تصريح صادم | لاعب نيوزيلندا : هدف محمد صلاح ثمن دهس أعضائي التناسلية
الضرائب : محاسبة 2 مليون عقار من أصل 50 مليونًا مسجلة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المخرجة والكاتبة التشيكية ماركيتا فالكوفا تتحدث عن تفرد مصر وحضارتها الممتدة

المخرجة والكاتبة التشيكية
المخرجة والكاتبة التشيكية
أ ش أ

أكدت المخرجة والكاتبة التشيكية ماركيتا إيكرت فالكوفا عظمة وتفرّد مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ .

وأشادت بما تمتلكه من ثراء ثقافي وإنساني فريد و ما تزخر به من معالم ومواقع استثنائية، و مكتبة الإسكندرية التي تمثل رمزًا عالميًا للإشعاع المعرفي والحضاري.

وأبرزت فالكوفا الدور المحوري للمرأة المصرية، مؤكدةً أنها تمثل ركيزة أساسية في بنية المجتمع، لما تتحلى به من وعي وفكر وقدرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يعكس ديناميكيات اجتماعية متقدمة وقدرة عالية على الاندماج والتأثير.

كما تحدثت على الأهمية المتزايدة لصناعة الأفلام الوثائقية كأداة سردية مؤثرة في نقل القصص الإنسانية إلى الجمهور، وما يقدمه المركز الثقافي التشيكي و سفارة التشيك ومهرجان ييهلافا الدولي للأفلام الوثائقية بما يسهم في تعزيز الفهم العابر للثقافات وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

كما تطرقت إلى فيلمها الوثائقي "أطفال أميرة"، الذي يروي قصة عائلة سورية انتقلت للعيش في جمهورية التشيك، حيث يتتبع العمل على مدار عشر سنوات مسيرة هذه العائلة، مجسدًا رحلة إنسانية ثرية بالتحديات والآمال والسعي نحو الانتماء في سياق جديد.

المخرجة والكاتبة التشيكية عظمة مصر وحضارتها الممتدة التاريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

ترشيحاتنا

جمال شعبان

جمال شعبان: مصر وصلت لمرحلة متقدمة من النضج الدوائي وتقود قاطرة الصحة بالقارة

أسرة رعاية مركزة

عميد طب قصر العيني: نقدم خدمات طبية لـ 2.5 مليون مواطن في مختلف التخصصات

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: مصر تتابع عن كثب تطورات فيروس إيبولا

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

المزيد