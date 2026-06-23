المخرجة والكاتبة التشيكية ماركيتا فالكوفا تتحدث عن تفرد مصر وحضارتها الممتدة

أكدت المخرجة والكاتبة التشيكية ماركيتا إيكرت فالكوفا عظمة وتفرّد مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ .

وأشادت بما تمتلكه من ثراء ثقافي وإنساني فريد و ما تزخر به من معالم ومواقع استثنائية، و مكتبة الإسكندرية التي تمثل رمزًا عالميًا للإشعاع المعرفي والحضاري.

وأبرزت فالكوفا الدور المحوري للمرأة المصرية، مؤكدةً أنها تمثل ركيزة أساسية في بنية المجتمع، لما تتحلى به من وعي وفكر وقدرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يعكس ديناميكيات اجتماعية متقدمة وقدرة عالية على الاندماج والتأثير.

كما تحدثت على الأهمية المتزايدة لصناعة الأفلام الوثائقية كأداة سردية مؤثرة في نقل القصص الإنسانية إلى الجمهور، وما يقدمه المركز الثقافي التشيكي و سفارة التشيك ومهرجان ييهلافا الدولي للأفلام الوثائقية بما يسهم في تعزيز الفهم العابر للثقافات وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

كما تطرقت إلى فيلمها الوثائقي "أطفال أميرة"، الذي يروي قصة عائلة سورية انتقلت للعيش في جمهورية التشيك، حيث يتتبع العمل على مدار عشر سنوات مسيرة هذه العائلة، مجسدًا رحلة إنسانية ثرية بالتحديات والآمال والسعي نحو الانتماء في سياق جديد.