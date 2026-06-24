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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب التشيك: نؤمن بالمفاجأة أمام المكسيك رغم صعوبة المهمة

ميروسلاف كوبيك، المدير الفني لمنتخب التشيك
ميروسلاف كوبيك، المدير الفني لمنتخب التشيك
إسراء أشرف

أعرب ميروسلاف كوبيك، المدير الفني لمنتخب التشيك، عن تمسكه بفرص فريقه في الاستمرار ببطولة كأس العالم 2026، رغم صعوبة موقفه قبل مواجهة المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويخوض المنتخب التشيكي اللقاء وهو في وضع معقد بعد حصوله على نقطة واحدة فقط من أول جولتين، ما يجعله مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المكسيك للحفاظ على آماله في بلوغ الدور التالي.

في المقابل، يدخل المنتخب المكسيكي المباراة بأريحية بعدما حسم تأهله رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، عقب تحقيقه انتصارين متتاليين دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، شدد كوبيك على احترامه لقوة المنتخب المكسيكي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تركيز فريقه ينصب على الأداء داخل الملعب فقط دون النظر لنتائج المنافس.

وأوضح مدرب التشيك أن أي تعثر جديد يعني نهاية المشوار في البطولة، لافتًا إلى صعوبة اللعب في أجواء جماهيرية كبيرة مثل ملعب أزتيكا، لكنه شدد على ضرورة تجاوز هذا التحدي.

وأضاف كوبيك أن فريقه يدرك حجم القوة التي يتمتع بها المنافس، إلا أن التفكير في ذلك لا يجب أن يشتت اللاعبين عن تنفيذ خطتهم داخل المباراة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على إيمانه بقدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، وأن الروح القتالية ستكون مفتاح المواجهة.

ويأمل المنتخب التشيكي في الخروج بنتيجة تبقي على حظوظه قائمة في التأهل إلى دور الـ32، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات المجموعة.

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