محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.45%

اعتمد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم ، اليوم / الأحد / نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026، بنسبة نجاح بلغت 73.45% على مستوى المحافظة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور خالد قبيصي - في بيان - أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم بلغ 78 ألفًا و795 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات أمام 277 لجنة على مستوى المحافظة، منها 273 لجنة للتعليم العام بإجمالي 78 ألفًا و93 طالبًا، ولجنتان للشهادة الإعدادية المهنية بإجمالي 250 طالبًا، ولجنتان للتربية الخاصة بإجمالي 45 طالبًا، بالإضافة إلى 407 طلاب وطالبات بنظام المنازل.



