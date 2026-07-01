جاكيه يكشف سبب انتقاله إلى ليفربول: سأتعلم من فان دايك ومتحمس لبداية المشوار

أعرب الفرنسي جيريمي جاكيه، المنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى النادي الإنجليزي، مؤكدًا أن مشروع الريدز وفلسفته الكروية كانا السبب الرئيسي وراء اتخاذه قرار الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جاكيه، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، إنه يشعر بالراحة منذ وصوله إلى النادي، مشيرًا إلى أن الأجواء والمرافق منحته انطباعًا رائعًا، كما أكد أن عائلته مقتنعة بأن الانضمام إلى ليفربول كان القرار الصحيح.

وتحدث المدافع الفرنسي عن تعافيه من إصابة الكتف التي أبعدته عن نهاية الموسم الماضي مع ستاد رين، موضحًا أنه سيكون جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد، بما في ذلك المعسكر التحضيري في الولايات المتحدة.

وأشار جاكيه إلى أنه يمتاز بالسرعة والهدوء في بناء اللعب من الخلف، معربًا عن ثقته في قدرته على تقديم الإضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

كما أشاد بقائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، مؤكدًا أنه أكثر لاعب يتطلع للعب بجانبه، معتبرًا إياه أحد أفضل المدافعين في العالم، ومشيرًا إلى أنه يأمل في التعلم من خبراته للوصول إلى أعلى المستويات.

وأضاف أن رؤية تاريخ ليفربول وإنجازاته زادت من حماسه، مؤكدًا رغبته في أن يكون جزءًا من مسيرة النادي وأن يساهم في تحقيق المزيد من الألقاب.

واختتم جاكيه تصريحاته بالتأكيد على حماس عائلته لبداية تجربته الجديدة، معربًا عن تطلعه لخوض أولى الحصص التدريبية والمباريات بقميص ليفربول.