لابورتا: متمسكون بضم جوليان ألفاريز رغم تعنت أتلتيكو مدريد

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تمسك ناديه بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، رغم تمسك النادي العاصمي باستمرار اللاعب ورفضه فكرة البيع خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح لابورتا، في تصريحات صحفية، أن المدير الرياضي ديكو تقدم بعرض رسمي إلى أتلتيكو مدريد لضم ألفاريز، مشيرًا إلى أن اللاعب كان محل اهتمام برشلونة منذ سنوات، حتى قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وأشار رئيس برشلونة إلى أن إدارة أتلتيكو أبلغت النادي الكتالوني بأنها لا تنوي بيع اللاعب في الوقت الحالي بسبب عدم توفر بديل مناسب، مؤكدًا احترام برشلونة الكامل لموقف النادي والعلاقة الجيدة التي تجمع الطرفين.

وأضاف أن برشلونة سيبقي عرضه قائمًا في حال تغير موقف أتلتيكو مدريد، موضحًا أن النادي لن ينتظر إلى أجل غير مسمى، لكنه سيواصل العمل على الصفقة طالما رأى إمكانية لإتمامها.

وشدد لابورتا على أن برشلونة لم يؤثر على تصريحات جوليان ألفاريز الأخيرة بشأن رغبته في خوض تحدٍ جديد، مؤكدًا أن اللاعب عبّر عن حلمه ورغبته الشخصية دون أي تدخل من النادي الكتالوني.

كما أوضح أن برشلونة لم يكن قادرًا في السابق على تحمل القيمة المالية لضم اللاعب، إلا أنه أصبح الآن مستعدًا لإتمام الصفقة، مؤكدًا أن العرض المقدم جاء بشفافية كاملة بين الناديين.

وفي ختام تصريحاته، وصف لابورتا موقف أتلتيكو مدريد بـ"المتعنت"، معربًا عن أمله في إعادة النظر في العرض المقدم، ومشيرًا إلى أن برشلونة سيحدد خطواته المقبلة وفقًا لتطورات المفاوضات خلال الفترة المقبلة.