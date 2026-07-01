مدرب المكسيك: علاقتنا بالجمهور هي القوة الدافعة لتحقيق الفوز

أكد خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك إن علاقة اللاعبين بالجماهير هي التي تدفعهم لتحقيق النجاح في كأس العالم، وذلك بعد تأهل المنتخب المضيف للبطولة إلى دور الـ16 بالمونديال.



وكانت مدرجات الملعب مليئة بالجماهير في فوز المكسيك الرابع على التوالي دون أن تتلقى أي هدف في نسخة البطولة الحالية أمام الإكوادور بنتيجة 2-0



وقال أجيري في مؤتمر صحفي: "إن هذه العلاقة التي تربطنا بالجماهير هي قوة دافعة، لقد حققت بعض الانتصارات الرائعة، لكن لا شيء يضاهي انتصار اليوم، لأنه على أرض الوطن، مع شعبك".



وتابع: "أن تفوز على منتخب الإكوادور الذي احتل المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لأمريكا الجنوبية بخسارتين فقط في 18 مباراة، هذا ليس بالأمر السهل".



وأضاف: "كنت سعيدًا بأداء المكسيك، لكن كان لدينا مشكلة وحيده وهي عدم القدرة على تسجيل المزيد من الأهداف في الهجمات المرتدة لحسم المباراة".

منافس المكسيك



وستلاقي المكسيك في دور الـ16 على أرضها في مدينة مكسيكو، الفائز من مباراة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.