خوليان كينيونيس يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة المكسيك والإكوادور بالمونديال

حصد المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الإكوادور في دور الـ٣٢ بالمونديال.

وتأهل منتخب المكسيك لدور الستة بالمونديال، وذلك بفوزه الثمين على منتخب الإكوادور بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، في إطار دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو الجاري.

وافتتح خوليان كينونيس التسجيل للمكسيك أمام الإكوادور ليواصل اللاعب تألقه مع منتخب بلاده في المونديال بإحرازه الهدف الثالث له بالمونديال، بعد التسجيل في المباراة الافتتاحية أمام جنوب افريقيا، وأيضا في مرمى التشيك بالجولة الثالثة بدور المجموعات.

وكان منتخب المكسيك تأهل لدور الـ٣٢ في صدارة المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط محققًا العلامة الكاملة، بينما جاء تأهل منتخب الإكوادور كثالث للمجموعة الخامسة برصيد ٤ نقاط.

وسيواجه الفائز من مباراة المكسيك والإكوادور في دور الستة عشر، المتأهل من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.