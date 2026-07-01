قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: المحيطات سجلت درجات حرارة قياسية في يونيو
بعد الزلزال المدمر.. الجيش الأمريكي يعزز تواجده في فنزويلا بـ 900 جندي
تحركات جديدة في أسعار العملات اليوم.. الدولار يواصل التراجع والدينار الكويتي يتصدر الأعلى سعراً
زلزال المونديال .. 7 ضحايا حتى الآن في كأس العالم 2026 .. اعرف التفاصيل كاملة
إلحق اشتري.. انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 يوليو في الأسواق
توافد طالبات القسم العلمي على لجان الثانوية الأزهرية لأداء امتحان التفسير.. فيديو وصور
لن تحصل على ما أخذته سابقا.. الناتو يؤجل إقرار مبالغ دعم أوكرانيا 2027
قفزة في أسعار زيوت الطعام وكرتونة البيض البلدي.. وهذه أبرز تحركات السلع اليوم الأربعاء
الأرصاد تحذر من ذروة حرارة الصيف.. طقس شديد السخونة ورطوبة مرتفعة اليوم
علاء نبيل يكشف بديل مهند لاشين في تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا
خبير: مصر تقود جهود دعم القضية الفلسطينية وتواصل دورها المحوري في استقرار غزة
الليلة .. الأسود الثلاثة أمام فخ الفهود.. إنجلترا تبحث عن العبور والكونغو تكتب التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك تتأهل لدور الـ١٦ بكأس العالم بالفوز على الإكوادور بهدفين نظيفين

المكسيك تتأهل لدور الـ١٦ بكأس العالم بالفوز على الإكوادور بهدفين نظيفين
المكسيك تتأهل لدور الـ١٦ بكأس العالم بالفوز على الإكوادور بهدفين نظيفين
أ ش أ

 تأهل منتخب المكسيك لدور الستة عشر بالمونديال، وذلك بفوزه الثمين علي منتخب الإكوادور بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، في إطار دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة القدم  والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى ١٩ يوليو الجاري.

وتأخرت المباراة عن موعدها لمدة ساعة كاملة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كان من المفترض ان تنطلق في الرابعة فجرًا إلا أنها تأخرت لمدة ساعة حتى تحسن الطقس.

وواصل منتخب المكسيك عروضه القويةمنذ بداية المونديال، فبعد أن تاهل لدور الـ٣٢ متصدرًا لمجموعتيه بالعلامة الكاملة نجح اليوم في تجاوز عقبة المنتخب الإكوادوري بجدارة.

واستطاع منتخب المكسيك في الدخول للمباراة بقوة مستغلا عامل الأرض والجمهور، ونجح في التقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق كل من خوليان كينيونيس في الدقيقة ٢٢ بعد هجمة سريعة وكرة طولية من ألفارادو ووصل كينونيس إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية وتهز الشباك.

وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني للمكسيك في الدقيقة ٣١، بعد خطأ دفاعي من الإكوادور لتنتهي الهجمة بتمريرة من كينونيس ويقابلها راؤول خيمينيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم المكسيك بهدفين نظيفين علي الرغم من محاولة منتخب الإكوادور في تقليص الفارق مع نهاية الشوط.

وضغط المنتخب الإكوادوري في الشوط الثاني وتراجع منتخب المكسيك لمناطقه الدفاعية للحفاظ علي التقدم، وهاجمت الإكوادور وتألق حارس المكسيك في أكثر من فرصة وشكلت مرتدات المكسيك خطورة أيضا على مرمي الإكوادور.

وتعرض هينكابي مدافع الإكوادور للطرد في الوقت بدل الضائع بسبب وضع يده على فمه أثناء حديثه مع لاعب المكسيك ويستدعي حكم تقنية الفيديو، حكم المباراة والذي قام بطرد مدافع أرسنال، وينتهي اللقاء بتفوق منتخب المكسيك وتأهله لدور الستة عشر.

وكان منتخب المكسيك تأهل لدور الـ٣٢ في صدارة المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط محققًا العلامة الكاملة، بينما جاء تأهل منتخب الإكوادور كثالث للمجموعة الخامسة برصيد ٤ نقاط.

ويواجه منتخب المكسيك في دور الستة عشر المتأهل من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

منتخب المكسيك دور الستة عشر بالمونديال منتخب الإكوادور بطولة كأس العالم لكرة القدم سوء الأحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

حالة الطقس

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

استراليا

نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: قبول استقالة الدكتورة إيمان عبد الستار بناء على رغبتها وإصرارها

ترشيحاتنا

Galaxy Z Fold 8

تسريبات الألوان الرسمية والأغطية الحِمائية تفجّر كواليس هاتف سامسونج المنتظر «Galaxy Z Fold 8»

iPhone 18 Pro

تسريبات مصورة تكشف نتائج اختبارات السقوط لهاتف «iPhone 18 Pro» المُرتقب

الهواتف الذكية

دليل شامل لحماية الهواتف الذكية من الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة في صيف 2026

بالصور

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

تجمع بين البساطة والعصرية.. فرح شعبان تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب غير مُتوقعة وراء رائحة الفم الكريهة .. طرق العلاج والوقاية

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد