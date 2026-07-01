المكسيك تتأهل لدور الـ١٦ بكأس العالم بالفوز على الإكوادور بهدفين نظيفين

تأهل منتخب المكسيك لدور الستة عشر بالمونديال، وذلك بفوزه الثمين علي منتخب الإكوادور بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي، في إطار دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتى ١٩ يوليو الجاري.

وتأخرت المباراة عن موعدها لمدة ساعة كاملة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كان من المفترض ان تنطلق في الرابعة فجرًا إلا أنها تأخرت لمدة ساعة حتى تحسن الطقس.

وواصل منتخب المكسيك عروضه القويةمنذ بداية المونديال، فبعد أن تاهل لدور الـ٣٢ متصدرًا لمجموعتيه بالعلامة الكاملة نجح اليوم في تجاوز عقبة المنتخب الإكوادوري بجدارة.

واستطاع منتخب المكسيك في الدخول للمباراة بقوة مستغلا عامل الأرض والجمهور، ونجح في التقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق كل من خوليان كينيونيس في الدقيقة ٢٢ بعد هجمة سريعة وكرة طولية من ألفارادو ووصل كينونيس إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية وتهز الشباك.

وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني للمكسيك في الدقيقة ٣١، بعد خطأ دفاعي من الإكوادور لتنتهي الهجمة بتمريرة من كينونيس ويقابلها راؤول خيمينيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم المكسيك بهدفين نظيفين علي الرغم من محاولة منتخب الإكوادور في تقليص الفارق مع نهاية الشوط.

وضغط المنتخب الإكوادوري في الشوط الثاني وتراجع منتخب المكسيك لمناطقه الدفاعية للحفاظ علي التقدم، وهاجمت الإكوادور وتألق حارس المكسيك في أكثر من فرصة وشكلت مرتدات المكسيك خطورة أيضا على مرمي الإكوادور.

وتعرض هينكابي مدافع الإكوادور للطرد في الوقت بدل الضائع بسبب وضع يده على فمه أثناء حديثه مع لاعب المكسيك ويستدعي حكم تقنية الفيديو، حكم المباراة والذي قام بطرد مدافع أرسنال، وينتهي اللقاء بتفوق منتخب المكسيك وتأهله لدور الستة عشر.

وكان منتخب المكسيك تأهل لدور الـ٣٢ في صدارة المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط محققًا العلامة الكاملة، بينما جاء تأهل منتخب الإكوادور كثالث للمجموعة الخامسة برصيد ٤ نقاط.

ويواجه منتخب المكسيك في دور الستة عشر المتأهل من مواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية.