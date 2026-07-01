رامي جبر: ترامب أكد إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران ووصف الاجتماع الأخير بالممتاز

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه اليوم إلى ولاية نورث داكوتا، حيث يجري جولة تشمل افتتاح مكتبة الرئيس الأسبق ثيودور روزفلت الجديدة، إلى جانب إلقاء كلمة خلال الزيارة، وذلك في إطار جولاته داخل الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي للترويج للحزب الجمهوري.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس ترامب أدلى، قبل استقلاله الطائرة الرئاسية الجديدة التي تنطلق اليوم لأول مرة إلى وجهة جديدة، بعد تجهيزها من جانب البنتاجون عقب إهدائها له من قطر ثم نقلها إلى وزارة الدفاع، بعدد من التصريحات للصحفيين تناولت تطورات المفاوضات مع إيران.

وتابع، أن الرئيس ترامب أكد إحراز تقدم جيد في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى عقد «اجتماع ممتاز» مع الجانب الإيراني، في إشارة على الأرجح إلى الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي.

وشدد على أن الولايات المتحدة وجهت خلال الأسبوع الماضي ضربات إلى إيران، مؤكدًا أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بامتلاك طهران سلاحًا نوويًا، وأن واشنطن مصرة على تفكيك ونزع السلاح النووي الإيراني.

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أن الرئيس ترامب لفت أيضًا إلى ما وصفه بالمزايا التي تحققت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق المال، مؤكدًا أن الجميع استفاد من هذه التطورات.

أعضاء في الحزب الجمهوري

وأوضح أن الرئيس ترامب يحرص في كل تصريح أو مؤتمر صحفي على إبراز المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة حتى الآن من مذكرة التفاهم، وكذلك الفوائد التي يمكن أن يجنيها العالم مستقبلًا، خاصة في ظل الانتقادات التي تواجهها المذكرة داخل الولايات المتحدة، حتى من أعضاء في الحزب الجمهوري الذين يرون أنها تمنح إيران مزايا كبيرة وتكافئها على موقفها في مواجهة الولايات المتحدة، وهو ما يدفع الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس إلى مواصلة الترويج للمذكرة في مختلف الأوساط، ولا سيما لدى الشعب الأمريكي.