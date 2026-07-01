قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: خفض غير مسبوق لتلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا
إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية
رئيس وزراء لبنان: لن نتراجع عن حصر السلاح بيد الدولة
البابا تواضروس: تحية لأرواح الشهداء.. ونصلي أن يحفظ الله مصر من كل شر
تفاهم أمريكي إيراني جديد.. الإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يكشف 4 أسرار للثبات في المسيح| صور
بقيمة 3.15 جنيه.. تراجع سعر الدولار خلال يونيو الماضي
البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من مصير مجهول ومصر دولة كبيرة وتستحق أن نتعب من أجلها
قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026
البابا تواضروس: لدينا قائد حكيم استطاع مع كل المسؤولين أن يعمل نهضة كبيرة في البلاد
أكسيوس: واشنطن تغري طهران بمكاسب اقتصادية للتخلى عن فكرة فرض رسوم في مضيق هرمز
سكك حديد مصر: ننقل مليون راكب يوميًا وألف رحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رامي جبر: ترامب أكد إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران ووصف الاجتماع الأخير بالممتاز

ترامب
ترامب
محمود محسن

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوجه اليوم إلى ولاية نورث داكوتا، حيث يجري جولة تشمل افتتاح مكتبة الرئيس الأسبق ثيودور روزفلت الجديدة، إلى جانب إلقاء كلمة خلال الزيارة، وذلك في إطار جولاته داخل الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي للترويج للحزب الجمهوري.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس ترامب أدلى، قبل استقلاله الطائرة الرئاسية الجديدة التي تنطلق اليوم لأول مرة إلى وجهة جديدة، بعد تجهيزها من جانب البنتاجون عقب إهدائها له من قطر ثم نقلها إلى وزارة الدفاع، بعدد من التصريحات للصحفيين تناولت تطورات المفاوضات مع إيران.

وتابع، أن الرئيس ترامب أكد إحراز تقدم جيد في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى عقد «اجتماع ممتاز» مع الجانب الإيراني، في إشارة على الأرجح إلى الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي.

وشدد على أن الولايات المتحدة وجهت خلال الأسبوع الماضي ضربات إلى إيران، مؤكدًا أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بامتلاك طهران سلاحًا نوويًا، وأن واشنطن مصرة على تفكيك ونزع السلاح النووي الإيراني.

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أن الرئيس ترامب لفت أيضًا إلى ما وصفه بالمزايا التي تحققت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق المال، مؤكدًا أن الجميع استفاد من هذه التطورات.

أعضاء في الحزب الجمهوري

وأوضح أن الرئيس ترامب يحرص في كل تصريح أو مؤتمر صحفي على إبراز المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة حتى الآن من مذكرة التفاهم، وكذلك الفوائد التي يمكن أن يجنيها العالم مستقبلًا، خاصة في ظل الانتقادات التي تواجهها المذكرة داخل الولايات المتحدة، حتى من أعضاء في الحزب الجمهوري الذين يرون أنها تمنح إيران مزايا كبيرة وتكافئها على موقفها في مواجهة الولايات المتحدة، وهو ما يدفع الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس إلى مواصلة الترويج للمذكرة في مختلف الأوساط، ولا سيما لدى الشعب الأمريكي.

دونالد ترامب ولاية نورث داكوتا ثيودور روزفلت الحزب الجمهوري التجديد النصفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

ترشيحاتنا

محمود مسلم

محمود مسلم: نزول ملايين المصريين إلى الشوارع في 30 يونيو كان رسالة واضحة بانتهاء حكم الإخوان

محمود مسلم

محمود مسلم: مصر كانت مختطفة خلال فترة حكم الإخوان.. وثورة 30 يونيو أنقذت الدولة

محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية

السكك الحديدية: الرئيس دعم تطوير الهيئة وتخفيضات تصل إلى الإعفاء الكامل لفئات مستحقة

بالصور

بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎

أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد