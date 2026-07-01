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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الوطن

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
أ ش أ

 أكد محافظ الدقهلية طارق مرزوق أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة يجسد رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال مشاركته، مساء اليوم الأربعاء، في ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة حول الأمن القومي والأهمية التاريخية لثورة 30 يونيو، بحضور اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، والدكتور أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، والقمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية المنصورة وتوابعها، والدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة.

وهنأ المحافظ - في مستهل كلمته - السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، داعياً الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

وأشاد بالعروض الفنية التي قدمها كورال أطفال المكتبة بقيادة المايسترو محمد الفقي، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية التي قدمها الفنان محمد وائل، مثمناً المواهب الفنية لأبناء الدقهلية، ومؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالمكتبة لدعم الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال والشباب، باعتبارها منصة لبناء الإنسان وتنمية الإبداع وترسيخ القيم الإيجابية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة تزخر بالمنشآت الثقافية والتوعوية، لافتاً إلى استضافة المهرجان القومي للمسرح خلال الشهر الجاري لمدة أسبوع، بمشاركة نخبة من رموز الفكر والفن والثقافة والعلوم، مؤكداً أهمية استثمار هذه الفعاليات في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، في ظل ما تمتلكه الدقهلية من كوادر متميزة في مختلف المجالات.

محافظ الدقهلية ثورة 30 يونيو علامة فارقة تاريخ الوطن

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