إخلاء سبيل سائق رئيس مدينة طابا بكفالة 5 آلاف جنيه





قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل محمد الحسيني، سائق رئيس مدينة طابا الراحل وائل فؤاد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية، وذلك عقب الانتهاء من سماع أقواله واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد ورود نتيجة التحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والتي أثبتت سلبية العينة، إلى جانب استكمال فحص ملابسات الحادث الذي أسفر عن وفاة رئيس مدينة طابا وإصابة آخرين.

وتواصل جهات التحقيق مباشرة أعمالها للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة وأسبابها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

وتعود أحداث الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء بلاغًا بانقلاب السيارة التي كانت تقل رئيس مدينة طابا، وائل فؤاد، أثناء توجهه لحضور اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن وفاته وإصابة عدد من مرافقيه.

وأشارت الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق وانقلابها.

وعقب وقوع الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس السائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة. وبعد ثبوت سلبية نتيجة التحليل، تقدّم دفاع المتهم باستئناف على قرار الحبس، لتصدر جهات التحقيق قرارها بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات في القضية.