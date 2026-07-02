فى أسوان.. جهود متنوعة لوحدة تكافؤ الفرص لدعم المرأة وتمكين الشباب وذوى الإعاقة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى، فى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية بمختلف المراكز والمدن، والتى تستهدف دعم وتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الشمول المالى وريادة الأعمال بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر إنتاجية وشمولاً.

تمكين المرأة وتعزيز دورها فى التنمية

لدعم المرأة المصرية وتعزيز دورها فى التنمية الإقتصادية، تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان "المرأة والتنمية الإقتصادية وقصص نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالرديسية بهدف نشر ثقافة العمل الحر، وتحفيز السيدات لإقامة المشروعات الصغيرة والإستفادة من التجارب الناجحة فى تحقيق الإستقلال الإقتصادى.

دعم الحرف اليدوية والإسر المنتجة

وفى إطار الإهتمام بتنمية الصناعات والحرف التراثية، تم تنظيم معرض للمشغولات اليدوية بمركز تدريب الأسرة المنتجة بكلابشة، التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلى، لعرض منتجات المتدربين، وتشجيع الصناعات الصغيرة، ودعم جهود التمكين الإقتصادى للأسر المنتجة.

تأهيل ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل

وفى محور دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والأنشطة التأهيلية الهادفة إلى تنمية المهارات وتهيئة المشاركين لسوق العمل، حيث شملت ورشاً لتعليم التطريز للفتيات، وورشاً للنجارة للبنين، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، لتعزيز دور الأسرة فى عمليات التأهيل والدمج المجتمعى، بما يحقق تكافؤ الفرص والإندماج الفعال فى المجتمع.

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة



وإستمراراً لجهود رفع وعى المرأة بحقوقها ودورها المجتمعى، تم تنظيم ندوة توعوية بعنوان "المرأة وصناعة القرار.. نحو مشاركة سياسية فعالة"، وذلك بمقر الجمعية بمدينة أسوان، وبالتعاون مع جمعية التمريض الحر للمساعدات الإجتماعية، بهدف تعزيز ثقافة المشاركة فى الحياة العامة، ودعم دور المرأة فى مواقع صنع القرار.

نشر الوعى الرقمى والإستخدام الآمن للتكنولوجيا

وفى إطار مواكبة التحول الرقمى، تم عقد ندوة توعوية بعنوان "العنف الرقمى.. وقاية وحماية" بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بحضور العميد أحمد صلاح الدين رئيس المدينة، وذلك لنشر الوعى بمخاطر العنف الإلكترونى، وتعزيز الإستخدام الآمن للتكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعى، ورفع مستوى الثقافة الرقمية لدى المواطنين.

تعزيز الشمول المالى والتمكين الإقتصادى

وفى محور التمكين الإقتصادى، تم تنفيذ ندوة توعوية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو، بالتعاون مع البنوك الوطنية، بهدف نشر ثقافة الشمول المالى، والتعريف بالخدمات المصرفية، ودعم رواد الأعمال، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على الإستفادة من المبادرات التمويلية التى تساهم فى تحسين مستوى المعيشة.



تواصل محافظة أسوان، من خلال وحدة تكافؤ الفرص، تنفيذ برامجها التوعوية والتدريبية الهادفة إلى تمكين المرأة، وتأهيل الشباب وذوى الإعاقة، وتعزيز الشمول المالى وريادة الأعمال بما يدعم جهود بناء الإنسان، ويرسخ مبادئ العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص ، تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.