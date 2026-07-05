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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"صحة شمال سيناء": حريصون على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في جميع القرى والتجمعات

وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء
وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء
أ ش أ

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، أن الجولات التفقدية المستمرة بالمحافظة تأتي في إطار حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع القرى والتجمعات، خاصة تلك البعيدة، والتأكد من جاهزية الوحدات للاعتماد وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة لأهالي سيناء.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها وكيل الوزارة اليوم/الأحد/ على مركز طب الأسرة بالخروبة ، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة، غرف الاستقبال والكشف والتطعيمات والأسنان والمشورة والمعمل والصيدلية؛ للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية..كما تابع انتظام العمل داخل الوحدة ، ومدى التزام الفرق الطبية والإدارية بتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، كما تابع الالتزام بتنفيذ خط سير المريض بما يضمن حصول المنتفعين على الرعاية الصحية اللازمة بكفاءة وفاعلية.

واطلع وكيل وزارة الصحة، على ما تم إنجازه من الأعمال والتوصيات وفقًا للمواصفات القياسية المطلوبة للاعتماد، مشدداً على سرعة تسكين السياسات والإجراءات القياسية لتقديم الخدمة طبقاً لوضع كل قسم من صيدلة، وأسنان، ورعاية، وغيرها.

وحرص الدكتور عمرو - خلال الجولة - على الاطمئنان على تلقي المنتفعين للخدمات الطبية، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين وتعزيز جودة الخدمات الصحية داخل منشآت الرعاية الأولية.

وكيل وزارة الصحة شمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال

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