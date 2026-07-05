بنك البركة – مصر يفتتح ثاني فروعه الإلكترونية بمنطقة سموحة بالإسكندرية

أعلن بنك البركة – مصر عن افتتاح ثاني فروعه الإلكترونية بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، في خطوة تعكس تسارع تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي وتعزيز حضوره الجغرافي خارج القاهرة الكبرى، مع مواصلة التزامه بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي هذا الافتتاح امتدادًا لنجاح الفرع الإلكتروني الأول بالمقر الرئيسي في التجمع الخامس، بما يعزز ريادة البنك كأول بنك إسلامي في مصر يتبنى نموذج الفروع الإلكترونية ويواصل ترسيخ نموذج مصرفي حديث يجمع بين الابتكار التكنولوجي وأسس الصيرفة الإسلامية.

ويعكس اختيار منطقة سموحة رؤية البنك في التوسع الجغرافي المدروس، نظرًا لما تتمتع به من كثافة حركة مرتفعة ونشاط تجاري متنامٍ، ما يجعلها بيئة مثالية لتقديم نموذج الفروع القائمة على الخدمة الذاتية، إلى جانب دعم التوسع الإقليمي وإتاحة الخدمات لشريحة أوسع من العملاء.

كما يمثل افتتاح هذا الفرع خطوة محورية في تسريع تحويل المعاملات اليومية إلى القنوات الإلكترونية، بما يضمن تجربة مصرفية أكثر سرعة ومرونة على مدار الساعة، حيث يوفر باقة متكاملة من الخدمات الذكية المعتمدة على أحدث التقنيات، بما يعزز تجربة العميل ويقلل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلًا: " يتوافق إطلاق الفروع الإلكترونية مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك، ويأتي افتتاح فرع سموحة كخطوة جديدة في هذا المسار، بما يدعم رؤيتنا في الوصول بنسبة العملاء النشطين رقميًا إلى 70% بحلول عام 2027، مع التزامنا المستمر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم أهدافنا في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية."

ويواصل بنك البركة – مصر تنفيذ استراتيجيته المتكاملة التي تجمع بين التوسع الجغرافي والتحول الرقمي، من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع خدماته بما يواكب احتياجات العملاء المتغيرة. وبهذا الافتتاح، يمضي البنك بخطى ثابتة نحو استكمال خطته للانتشار لتصل شبكة فروعه إلى 48 فرعًا بحلول نهاية العام الحالي. كما تشمل خطط البنك تطوير 8 فروع قائمة، إلى جانب توسيع شبكة مراكز الأعمال المخصصة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل شبكة مراكز الأعمال 19 مركزاً بنهاية العام الجاري.

وفي السياق ذاته، يواصل البنك تأكيد التزامه الدائم تجاه العميل ودعم جهود الشمول المالي، تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري عبر خدمات متكاملة تواكب أحدث النظم العالمية وتتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية.

