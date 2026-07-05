قصور الثقافة تنظم احتفالية وطنية بطنطا وتطلق الموسم الثالث من "مواهبنا مستقبلنا"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، حفلا موسيقيا اليوم ، على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

تحرك تنفيذي عاجل



وبحضور عزة عادل، مديرة المركز الثقافي، استهلت فعاليات الحفل الفني بالنشيد الوطني، فيما قدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان محمود صفوت، باقة منوعة من الأغاني الوطنية، ومن بينها: والله وعملوها الرجالة، يا حبيبتي يا مصر، مصر هي أمي، تسلم الأيادي، ومصر يا أول نور في الدنيا.

توجيهات هيئة قصور ثقافة



وأعلن فرع ثقافة الغربية عن فتح باب الاشتراك لمواهب المحافظة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثالث من برنامج "مواهبنا مستقبلنا"، حيث يستقبل مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى المتقدمين.

احتفالات ثورة 30 يونيو

وتستمر الفعاليات حتى يوم الخميس القادم، فيما تتواجد لجنة التحكيم في المسرح يوم الجمعة الموافق 9 يوليو، لتقييم المشاركين في مجالات الأداء الحركي، والتمثيل، والفنون التشكيلية، وفن الكروشيه، على أن تتراوح أعمار المتقدمين من 11 عام حتى 25 عاما.