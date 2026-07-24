برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. حافظ على هدوئك

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 24 يوليو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2026

قد يكون اليوم هادئاً، ستواجه مواقف صعبة، وعليك الحفاظ على هدوئك، أجّل أي قرارات مهمة إلى يوم آخر

توقعات برج الميزان مهنيا

من المرجح أن يسود التوتر في العمل، وقد يعود ذلك إلى مخاوف غير مبررة بشأن المستقبل، لذا، حافظ على هدوئك وأنجز عملك بحماس

توقعات برج الميزان عاطفيا

ستكنّ مشاعر حساسة تجاه شريكك، قد يؤدي ذلك إلى الإخلال بالانسجام بينكما، مما قد ينتج عنه عدم الشعور بالسعادة معاً

توقعات برج الميزان ماليا

قد تضطر إلى إنفاق المال على تجديد أو إعادة بناء منزلك، وسيكون مجال الادخار أقل

توقعات برج الميزان صحيا

قد تتكبد نفقات مالية تتعلق بالصحة