استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا 2026.. الخطوات والشروط كاملة

أصبح استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا من أكثر الخدمات الحكومية التي يبحث عنها المواطنون خلال عام 2026، نظرًا لأهمية هذه الوثيقة الرسمية في إنجاز العديد من المعاملات والإجراءات اليومية، إذ تُستخدم في استخراج شهادات الميلاد للأبناء، وإنهاء خدمات الأحوال المدنية، والتعامل مع البنوك والجهات الرسمية، لذلك أتاحت وزارة الداخلية أكثر من وسيلة للحصول على وثيقة زواج مميكنة بسهولة، سواء من خلال الخدمات الإلكترونية أو عبر مكاتب السجل المدني.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات استخراج قسيمة الزواج المميكنة، والشروط المطلوبة للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى إمكانية طلب الوثيقة إلكترونيًا واستلامها في محل الإقامة، وهو ما وفرته وزارة الداخلية عبر المنصات الرقمية المخصصة لخدمات الأحوال المدنية.

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كيف تستخرج قسيمة الزواج إلكترونيًا؟

وفرت وزارة الداخلية خدمة استخراج قسيمة الزواج المميكنة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية، وذلك عبر مجموعة من الخطوات التي تتيح للمواطن تقديم الطلب بسهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار تقديم الخدمة.

وتبدأ الإجراءات بالدخول إلى الموقع الرسمي لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، ثم تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد من خلال إدخال الرقم القومي والبيانات الشخصية المطلوبة.

وبعد تسجيل الدخول، يتم اختيار قائمة «الخدمات الإلكترونية»، ثم الضغط على خدمة «استخراج وثيقة زواج مميكنة»، تمهيدًا لاستكمال بيانات الطلب.

ما البيانات المطلوبة لاستخراج وثيقة الزواج؟

يتعين على مقدم الطلب إدخال جميع البيانات الرسمية المطلوبة بدقة، وتشمل الأسماء الخماسية للزوج والزوجة، إلى جانب البيانات الرقمية المسجلة، وذلك لضمان مطابقة المعلومات الواردة في الطلب مع البيانات الرسمية.

وبعد الانتهاء من إدخال البيانات، يتم تحديد عنوان الاستلام بصورة دقيقة، حتى يمكن إرسال الوثيقة إلى العنوان المحدد من خلال البريد المصري.

كيفية سداد الرسوم واستلام الوثيقة

تتيح الخدمة سداد الرسوم المقررة ومصاريف التوصيل باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، والتي تشمل بطاقات الكروت البنكية أو شبكات التحصيل الإلكتروني.

وعقب الانتهاء من سداد الرسوم، تتم مراجعة الطلب قبل إرساله، ثم تُرسل وثيقة الزواج إلى العنوان المحدد عبر البريد خلال أيام معدودة.

استخراج قسيمة الزواج عبر بوابة مصر الرقمية

كما يمكن للمواطنين استخراج قسيمة زواج مميكنة إلكترونيًا مع توصيلها إلى محل الإقامة من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات الآتية.

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.

اختيار خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على أيقونة «إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقًا».

إدخال بيانات الزوج والزوجة، وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي، بدقة.

تحديد طريقة الاستلام.

سداد الرسوم إلكترونيًا.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة إضافية للحصول على الوثيقة دون الحاجة إلى زيارة مقار تقديم الخدمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.

ما شروط استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا؟

حددت الجهات المختصة شرطين أساسيين للاستفادة من خدمة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا، وجاءا على النحو الآتي.

أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة ورقيًا سابقًا.

أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

ويعد استيفاء هذين الشرطين أمرًا ضروريًا لقبول طلب إصدار الوثيقة إلكترونيًا.

لماذا أتاحت وزارة الداخلية هذه الخدمة؟

تأتي إتاحة خدمة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيًا ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تطوير الجهاز الإداري، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المنشآت الحكومية.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين في مختلف المحافظات، من خلال إتاحة إنجاز الخدمات الرسمية بوسائل إلكترونية، مع إمكانية توصيل الوثائق المطلوبة إلى محل الإقامة بعد استكمال إجراءات الطلب وسداد الرسوم المقررة، وهو ما يساهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة أكثر مرونة.