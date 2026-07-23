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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق ببني سويف.. تعرف عليها

مياه بني سويف
مياه بني سويف

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن البرانقة - تل كفر منصور - كفر منصور - ملاحية حسن سليم - ملاحية علي جمعة - الضباعنة وذلك غدا يوم الجمعة الموافق ٢٤-٧-٢٠٢٦ من الساعة ٥ مساءا حتى الساعة ١٠ مساءا نفس اليوم لمدة ٥ ساعات، نظرا لوجود أعمال ربط خط ٨ بوصة بلاستيك بقرية البرانقة بمركز ببا

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن  125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.   
 

بني سويف مياه ببا ببا

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