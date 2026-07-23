غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق ببني سويف.. تعرف عليها

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن البرانقة - تل كفر منصور - كفر منصور - ملاحية حسن سليم - ملاحية علي جمعة - الضباعنة وذلك غدا يوم الجمعة الموافق ٢٤-٧-٢٠٢٦ من الساعة ٥ مساءا حتى الساعة ١٠ مساءا نفس اليوم لمدة ٥ ساعات، نظرا لوجود أعمال ربط خط ٨ بوصة بلاستيك بقرية البرانقة بمركز ببا

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.

