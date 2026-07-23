مصطفى بكري: لجنة من الصحة لتقييم احتياجات مستشفى قنا العام وتوفير النواقص

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مستشفى قنا العام يواجه تحديات تتعلق بنقص بعض المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتابع الملف بشكل مباشر للوقوف على الاحتياجات الفعلية والعمل على توفيرها في أقرب وقت.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن لجنة من وزارة الصحة ستجري تقييمًا شاملًا لأوضاع المستشفى، من خلال إعداد تقرير يتضمن حصرًا دقيقًا للاحتياجات والنواقص.

الخدمات الصحية

وتابع أنه سيتم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المستشفى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.