رئيس كوريا الجنوبية يبدأ جولة خارجية تشمل زيارة أمريكا والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وألمانيا

بدأ الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الجمعة، جولة خارجية تستمر 11 يوما ويزور خلالها مدينة "سان فرانسيسكو" الأمريكية والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وألمانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أن لي سيبدأ جولته بزيارة مدينة "سان فرانسيسكو" لعقد اجتماع مع المدراء التنفيذيين لعملاقة شركات التكنولوجيا من بينها شركة "إنفيديا" و"أوبن آيه أي" و"برودكوم" و"أنثروبيك" لإجراء محادثات بشأن الاستثمارات الجديدة والتعاون.

كما سيحضر الرئيس الكوري الجنوبي قمة حول الذكاء الاصطناعي وسيعلن خلالها عن خطة "سان فرانسيسكو للذكاء الاصطناعي" الذي يحدد المشاريع الضخمة التي تخطط إدارته تنفيذها في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وعزمه على تعزيز الصناعة المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحسين التعاون العالمي.

واعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيبدأ رئيس كوريا الجنوبية زيارة دولة إلى البرازيل، حيث سيعقد محادثات قمة مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ثم يتوجه بعدها إلى تشيلي يوم الخميس المقبل، ومنها إلى الأرجنتين يوم الجمعة المقبل لعقد اجتماعات مع نظيريه التشيلي خوسيه أنطونيو كاست والأرجنتيني خافيير جيراردو ميلي.

كان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونج-لاك قد صرح في وقت سابق أنه من المتوقع أن تساعد زيارة الرئيس لي في تأسيس شراكات اقتصادية أمنية مع الدول الجنوب أمريكية الثلاثة التي تمتلك موارد طبيعية وفيرة، فضلا عن توسيع الآفاق الدبلوماسية لكوريا الجنوبية في الجنوب العالمي.

وفي طريق عودته إلى البلاد، فمن المقرر أن يتوقف في مدينة "فرانكفورت" الألمانية في الثاني من أغسطس المقبل للقاء الجالية الكورية هناك.