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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طالب بهندسة الإسكندرية يمثل مصر بمنحة تنافسية في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة الحسن الثاني بالمغرب

طالب بهندسة الإسكندرية يمثل مصر بمنحة تنافسية في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة الحسن الثاني بالمغرب
طالب بهندسة الإسكندرية يمثل مصر بمنحة تنافسية في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة الحسن الثاني بالمغرب
أ ش أ

هنأ الأستاذ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب أحمد ولاء الدين أحمد محمود عبد الحميد، المقيد ببرنامج هندسة الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة، بمناسبة حصوله على منحة تنافسية للمشاركة في النسخة الرابعة من المدرسة الصيفية الدولية 2026 (UH2C International Summer School 2026)، التي نظمتها جامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وذلك بعد اجتيازه بنجاح المسابقة الدولية لاختيار المشاركين.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الأكاديمي المتميز الذي يتمتع به طلاب الجامعة، وقدرتهم على المنافسة والتميز في المحافل العلمية الدولية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على المشاركة في البرامج والمنح الدولية التي تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز خبراتهم الأكاديمية والبحثية.

ويشارك الطالب أحمد ولاء الدين في النسخة الرابعة من البرنامج بصفته الطالب المصري الوحيد، ممثلًا لجامعة الإسكندرية وجمهورية مصر العربية، في إنجاز يضاف إلى سجل الجامعة، ويؤكد المكانة المتميزة التي يحظى بها طلابها على المستويين الإقليمي والدولي.

ويقام البرنامج هذا العام تحت شعار "Digital Transformation of Society & Ethics" (التحول الرقمي للمجتمع وأخلاقياته)، ويعد من أبرز البرامج الأكاديمية الدولية، حيث يجمع نخبة من الطلاب من مختلف دول العالم للمشاركة في سلسلة من المحاضرات العلمية وورش العمل والمشروعات التطبيقية في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، بما يسهم في تبادل الخبرات وبناء شراكات أكاديمية دولية.

الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الطالب أحمد ولاء الدين أحمد محمود عبد الحميد المقيد ببرنامج هندسة الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة منحة تنافسية للمشاركة في النسخة الرابعة من المدرسة الصيفية الدولية 2026 UH2C International Summer School 2026

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