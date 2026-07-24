الوادي الجديد تحذر من إشعال المخلفات الزراعية بالحقول

حذرت محافظة الوادي الجديد المزارعين من إشعال المخلفات الزراعية داخل الحقول، مؤكدة أن هذه الممارسات تتسبب في اندلاع الحرائق وتهدد الأرواح والممتلكات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة.

التخلص الآمن من المخلفات الزراعية

وأهابت المحافظة بالمزارعين الالتزام بطرق التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والاستفادة منها في إعادة التدوير أو إنتاج السماد العضوي، مع تجنب الحرق المكشوف نهائيًا.

وأكدت أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملات المتابعة والمرور على الأراضي الزراعية لرصد أي مخالفات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت مخالفته للتعليمات، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخاطر الحرائق.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حرائق أو مخالفات، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على سلامة الجميع.