انتقادات لترامب بعد إتاحة الوصول المبكر إلى منشوراته على "تروث سوشيال"

أطلقت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا اليوم خدمة اشتراك جديدة تحمل اسم "تروث إيه بي آي" تتيح للمشتركين من الشركات والمؤسسات المالية الوصول الفوري إلى منشورات منصة "تروث سوشيال"، بما في ذلك منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل اشتراكات تصل إلى 100 ألف دولار شهريا.



وأثارت الخدمة انتقادات واسعة، إذ يرى معارضون أنها قد تمنح بعض المستثمرين أفضلية في الاطلاع على منشورات ترامب التي كثيرا ما تتضمن إعلانات عن قرارات سياسية واقتصادية مؤثرة في الأسواق المالية، وهو ما يثير مخاوف بشأن تضارب المصالح وإمكانية استغلال المعلومات لتحقيق مكاسب مالية.



وكان عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ قد طالبا هذا الأسبوع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كانت الخدمة الجديدة تنتهك القوانين المنظمة للأسواق المالية، معتبرين أنها قد تمثل إساءة لاستخدام المنصب الرئاسي لتحقيق منفعة شخصية.