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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإصابة تبعد أقطاي عن الأهلي أسبوع.. وتحركات مكثفة لحسم صفقتين قبل معسكر إسبانيا

أقطاي عبدالله
أقطاي عبدالله
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا آخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن أقطاي عبد الله المنضم حديثًا لصفوف الفريق سيغيب عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوع تقريبًا بعد تعرضه لإصابة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أقطاي يعاني من كدمة في الكاحل تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة أمام لافيينا، وهو ما سيبعده عن المشاركة مؤقتًا حتى اكتمال تعافيه.

وأضاف أن الأهلي سيخوض مباراتين وديتين يوم الأربعاء المقبل أمام بترول أسيوط وديلفي، على أن تقام المواجهتان بشكل متتالي على ملعب النادي بمدينة نصر، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة والوقوف على مستواهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار أضا إلى أن الأهلي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع الثنائي حامد عبد الله، لاعب إنبي، وأدهم حامد، لاعب بتروجت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، موضحًا أن عموتة يرغب في حسم جميع الصفقات الجديدة قبل السفر إلى معسكر الفريق في إسبانيا.

واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد، أن إدارة التعاقدات بالنادي تكثف مفاوضاتها خلال الأيام الحالية، على أمل إنهاء الصفقتين قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لانضمام اللاعبين إلى معسكر الإعداد الخارجي.

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