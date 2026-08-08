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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: لاشكاوي وانتظام لجان سابع أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم السبت، لجان سابع أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، داخل 16 لجنة على مستوى المحافظة، منها 10 لجان للتعليم الثانوي الصناعي، ولجنتان للتعليم الثانوي الزراعي، و4 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، حيث يبلغ عدد الطلاب فى امتحانات بالدور الثانى 13153 طالبًا وطالبة بمختلف نوعيات التعليم الفني.

توجيهات محافظ الغربية 


وكان  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع إعداد تقارير يومية عن سير العملية الامتحانية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ التعليمات المستديمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء بالنسبة للطلاب أو جميع العاملين باللجان، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفة، حفاظًا على الانضباط، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اخبار محافظ الغربية تعليم الغربية لا شكاوي من لجان الدبلومات الفنيه الدور الثاني

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