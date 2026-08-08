تجديد حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بقتل زوجته طعنًا في شبرا الخيمة

جددت جهات التحقيق المختصة حبس عامل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض داخل مسكنهما بمنطقة عزبة الورد بمسطرد، التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في واقعة شهدها أطفالهما.



وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بمقتل ربة منزل تبلغ من العمر 28 عامًا داخل مسكنها، إثر إصابتها بطعنتين نافذتين.



وبحسب التحريات الأولية، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم عليها بسلاح أبيض، مسددًا لها طعنتين في منطقتي الرقبة والكتف، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.



وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وبمواجهته تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



وتحرر المحضر رقم 22964 لسنة 2026 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.