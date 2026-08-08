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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خناقة بالسلاح داخل القطار.. ضبط بائع تين شوكي بعد الاعتداء على كمسري بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محطة سكك حديد البلينا بمحافظة سوهاج، واقعة اعتداء على كمسري بأحد قطارات الركاب، بعدما نشبت مشادة بينه وبين أحد الركاب على خلفية مطالبته بسداد قيمة تذكرة السفر، قبل أن تتطور المشادة إلى اعتداء باستخدام آلة حادة، أسفر عن إصابته بجرح في الرقبة، فيما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهم.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة المعنية، إخطارًا يفيد بوقوع مشادة داخل محطة البلينا بين كمسري قطار ركاب وأحد الركاب، ووجود مصاب، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت داخل قطار الركاب رقم 735، المتجه من نجع حمادي إلى سوهاج، أثناء توقفه بمحطة البلينا، حيث نشبت مشادة بين الكمسري محمد ع م، وأحد الركاب، بعدما طالبه بسداد قيمة تذكرة السفر.

وتطورت المشادة بين الطرفين، قبل أن يقدم الراكب على التعدي على الكمسري باستخدام آلة حادة؛ ما أسفر عن إصابته بجرح في منطقة الرقبة، وسط حالة من الارتباك داخل القطار والمحطة.

وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى شهاب أ. ع، من إحدى قرى مركز جرجا، ويعمل بائع تين شوكي، وتم اقتياده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم نقل الكمسري المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع للفحوصات الطبية وتم التعامل مع إصابته، وإجراء غرز بالرقبة نتيجة الجرح الذي تعرض له.

وتواصل الجهات المختصة استكمال فحص ملابسات الواقعة، وسماع أقوال أطرافها والشهود، للوقوف على تفاصيل المشادة وأسباب تطورها إلى اعتداء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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