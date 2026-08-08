مصرع طفلة غرقًا داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي

لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها للغرق داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي لمحاولة إنقاذها.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي الطفلة هبة أحمد شعراوي، حيث حاول الفريق الطبي إجراء إنعاش قلبي رئوي لها، إلا أنها لم تستجب لمحاولات الإنقاذ، وتم إعلان وفاتها.

وجرى التحفظ على جثمان الطفلة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وظروف حادث الغرق.