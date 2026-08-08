الأمم المتحدة: 49 مليون شخص سيقعون في براثم الجوع الحاد 2027

حذر مدير تحليل الأمن الغذائي في الأمم المتحدة جان مارتن باور، من تداعيات ظاهرة "النينيو" المناخية، التي تشهد ارتفاعًا في درجات حرارة مياه المحيط الهادئ منذ يونيو الماضي، مؤكدًا أن لها تأثيرات مباشرة على المناخ في جميع أنحاء العالم، مبينًا أن 49 مليون شخص على الأقل حول العالم سيقعون في براثن الجوع الحاد العام المقبل نتيجة لهذه الظاهرة.

وأوضح باور - في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن ظواهر "النينيو" السابقة تسببت في زيادة كبيرة بمعدلات الجوع، مؤكدا أن التدخلات المبكرة لمواجهة مثل هذه الصدمات من شأنها حماية المجتمعات الأكثر عرضة للخطر وتقليل التكلفة الإنسانية.

ولفت المسؤول الأممي إلى وجود خطر مضاعف ناجم عن النزاعات القائمة، إلى جانب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي وأنظمة الغذاء.. قائلًا: "ومن المحتمل أن يكون لدينا مزيج خطير للغاية من عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى تفاقم الجوع الحاد على مستوى العالم".

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس حزب البيئة العالمية الدكتور دوميت كامل، أن ظاهرة "النينيو" عرفت تاريخيًا ولديها القدرة على تغيير المناخ في أرجاء الكوكب خلال وقت قصير، لافتًا إلى أن نتائجها تتسبب في فيضانات شديدة وموجات جفاف قاسية وتغيرات مناخية شديدة الخطورة.

وأشار كامل، إلى أن المناطق الزراعية حول العالم ستتأثر بشكل مباشر؛ إما بالجفاف الذي يعجز عن توفير الكميات المطلوبة من المحاصيل، أو بالفيضانات المدمرة، داعيًا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة هذه الظاهرة بطرق عملية واستباقية، مبينًا في الوقت نفسه أن الدول الأفريقية تعد من أكثر المتضررين.