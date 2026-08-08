ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كوماموتو بغرب اليابان إلى 39 قتيلًا

أعلن مقر الاستجابة للكوارث التابع لحكومة مقاطعة كوماموتو، جنوب غرب اليابان، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر وضرب المقاطعة أواخر الشهر الماضي ليصل إلى 39 قتيلًا.

وذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية أن 36 شخصا توفوا بشكل مباشر بسبب الزلزال الذي وقع في 28 يوليو الماضي، بينما يعتقد أن شخصًا توفي بسبب ضربة شمس مرتبطة بالكارثة. ويجرى التحقيق في حالتي الوفاة المتبقيتين، لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة محتملة بالزلزال، فيما بلغ عدد المصابين جراء الزلزال 205 أشخاص، بينهم 23 مصابًا بجروح خطيرة.