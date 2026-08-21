وزير البترول يبحث خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات البترول اليونانية، خطط الشركة للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، إلى جانب فرص زيادة أعمالها واستثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

زيادة الإنتاج المحلي تتصدر الأولويات

وأكد وزير البترول أن تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يأتي على رأس أولويات قطاع البترول، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع شركات البترول العالمية على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة الإنتاج.

كما شدد على أهمية الإسراع باستكمال إجراءات دمج مناطق العمل التابعة لشركة «إنرجين»، موضحًا أن دمج مناطق الامتياز يساعد على خفض تكلفة إنتاج البترول والغاز، ويدعم الجدوى الاقتصادية للاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي.

تسوية المستحقات تفتح الباب أمام استثمارات جديدة

وأوضح الوزير أن الدولة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التدفقات النقدية لقطاع البترول والوفاء بالالتزامات تجاه شركاء الاستثمار، بما يسمح للشركات بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى أعمال الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأشار إلى أن ما تحقق في ملف مستحقات شركاء الاستثمار يمثل خطوة مهمة في دعم الشراكة مع شركات البترول العالمية، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من زيادة الاستثمارات وتوسيع النشاط البترولي.

فرص جديدة للبحث عن البترول والغاز

واستعرض كريم بدوي الفرص الاستثمارية المطروحة ضمن المزايدة العالمية الجديدة للبحث عن البترول والغاز في عدد من المناطق الواعدة، لافتًا إلى أن قرب هذه المناطق من البنية التحتية والتسهيلات القائمة يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الاستثمار وتقليل الفترة اللازمة لربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج.

من جانبه، أشاد ماثيوس ريجاس بمستوى التعاون والحوار المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الإجراءات الخاصة بتسوية مستحقات شركاء الاستثمار ساعدت في تحسين بيئة العمل والانتقال من مرحلة التعامل مع التحديات إلى التركيز على التوسع وزيادة الاستثمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تنظر بإيجابية إلى فرص النمو في مصر، وأن تحسن المناخ الاستثماري يفتح المجال أمام خطط جديدة لزيادة استثماراتها، والتوسع في أنشطة الحفر وتنمية الحقول ورفع معدلات إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة.