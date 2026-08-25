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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ربنا يوفق بلادنا.. وزير التعليم يهنئ الرئيس بمناسبة المولد النبوي الشريف

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أكد خلاله أنه يتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويوفق بلادنا الغالية لمزيد من التقدم والازدهار.

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه لا نية لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه سوف ينطلق 6 سبتمبر المقبل 2026 لطلاب المدارس الدولية، و12 سبتمبر لطلاب المدارس الحكومية والرسمية واللغات والخاصة والقوميات.

وقال محمد عبد اللطيف إن قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم بناؤها من الميدان، وتتم مناقشة القرارات مع المعلمين والقيادات فى الميدان.

زيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد 2027

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سر صدور قرار بزيادة عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد 2027، حيث قال إن الطالب كان يدرس 116 يوما عام 2023، في حين أنه فى الدول الأخرى يدرس الطالب قرابة 200 يوم، وبناءً عليه وصل الحال إلى أن طالب الثانوية العامة المصرية عدد أيام دراسته يساوي عدد أيام مثيله الذى حصل على الصف الأول الإعدادي فى دولة أخرى، وهو ما يعتبر ظلما للطالب المصري الذي يحصل على عدد أيام دراسية أقل من مثيله.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المناهج المصرية تحتاج لعدد ساعات دراسية أكثر، مؤكدا أنه لذلك تمت زيادة أيام الدراسة في العام الدراسي 2027 إلى 183 يوما.

وشدد الوزير على أن مديري المدارس والمعلمين يمثلون شركاء أساسيين في صناعة القرارات التعليمية وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا حرصه على مواصلة الحوار المباشر مع عناصر المنظومة التعليمية والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في تطوير الأداء.

وأكد أن نجاح منظومة التعليم يرتبط بصورة مباشرة بقوة الإدارة المدرسية وقدرتها على اتخاذ القرار وتنفيذ القواعد المنظمة للعمل، مشددًا على أن مدير المدرسة يمثل المسؤول المباشر عن انتظام العمل داخل المدرسة، وعن التعامل الفوري مع المشكلات والتحديات التي قد تؤثر على العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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