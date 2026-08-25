إصابة 16 أمين شرطة في انقلاب ميكروباص بطريق جمصة.. بالأسماء

شهد طريق جمصة أمام نقطة إسعاف عصفور التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية،، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم.

انتقل ضباط المباحث و7 سيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين وجميعهم امناء شرطة عدا السائق وتم ونقلهم للمستشفى، فيما بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وضمت قائمة المصابين:

عبد المنعم فتحي عبد المنعم، 46 عاما ، مقيم الغربية، وأصيب باشتباه كسر بالساعد الأيسر.



حمدون عبد الفتاح الخلالي، 38 عاما ، الغربية، اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

سامي العربي عطية، 46 عاما ، الغربية، اشتباه كسر بالضلوع.

محمود أبو الغيط العلايلي، 40 عاما ، أجا، كدمات بالظهر.

كما اصيب رمزي السيد سعد، 45 عاما ، الغربية، اشتباه خلع بالكوع الأيمن.

عرفات محمود الجوهري، 52 عاما ، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وشريف مصطفى الشاذلي، 53 عاما ، الغربية، جرح بالرأس بطول 7 سم وكدمات بالجسم.

ناصر السيد شاهين، 45 عاما ، البحيرة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

كريم عطية ياسين، 42 عاما ، البحيرة، كدمات بالجسم.

وأصيب علاء عبد الحميد إبراهيم، 45 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالقدم اليمنى.

أحمد محمد أحمد، 46 عاما ، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

عبد النبي محمود أحمد، 53 عاما ، الغربية، جرح بالرأس بطول 3 سم وكدمات بالجسم.

مجدي عبد المنعم الخزرجي، 43 عاما ، البحيرة، كدمات وسحجات بالجسم.

محمد أحمد محمود، 40 عاما ، البحيرة، كدمات بالجسم.

كما اصيب تامر عبد السلام السباعي، 40 عاما ، الغربية، كدمات بالجسم.

ياسر محمد علي، 47 عاما ، الغربية، كدمات بالجسم، وهو قائد السيارة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي الرعاية الطبية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.