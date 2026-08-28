قطر للطاقة تمدد تعليق إمدادات الغاز لإديسون الإيطالية حتى نوفمبر

أبلغت شركة قطر للطاقة عملاقها الأوروبي "إديسون" الإيطالية بتمديد فترة تعليق تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى أوائل نوفمبر المقبل، للمرة الثانية على التوالي منذ توقف الإمدادات في أبريل الماضي.

تعليق 5 شحنات جديدة بسبب الحرب

أفادت وكالة "رويترز" بأن قطر للطاقة أخطرت "إديسون" باستمرار تعليق الإمدادات بموجب بند "القوة القاهرة"، بسبب تعطل ناجم عن "حرب إيران".

وقالت "إديسون" في رسالة نشرتها اليوم الجمعة على منصة "جي.إم.إي" الإيطالية لسوق الغاز، إن الشركة القطرية لن تتمكن من تسليم 5 شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال كان من المقرر وصولها بين نهاية سبتمبر وبداية نوفمبر.

وأضافت "إديسون": "سنواصل مراقبة الوضع وتقديم المزيد من التحديثات عند توفر معلومات إضافية"، مؤكدة ما تداولته مصادر في القطاع سابقاً بشأن التمديد.

توقف الإمدادات منذ أبريل

وكانت قطر للطاقة قد أوقفت توريد الغاز الطبيعي المسال إلى "إديسون" منذ أبريل الماضي، في أعقاب اضطرابات أمنية ولوجستية ربطتها الشركة بأحداث إقليمية.

عقد طويل الأمد يغطي 10% من استهلاك إيطاليا

وتربط "إديسون"، التابعة لمجموعة "إي.دي.إف" الفرنسية، عقد طويل الأمد مع قطر للطاقة لتوريد 6.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى إيطاليا.

ويمثل هذا الحجم نحو 10% من إجمالي استهلاك البلاد من الغاز، بموجب اتفاقية دخلت حيز التنفيذ عام 2009 وتستمر لمدة 25 عاماً.