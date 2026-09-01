قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة كلمة السر .. وكيل بن شرقي يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الأهلي
رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بابي ماتار سار من توتنهام
10 دقائق بين الحياة والموت .. كيف أنقذ مدير مدرسة في نيبال 900 طالب؟
بعد تدخل برلماني.. ما التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات بسبب أزمة السيستم؟
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك
مقابل 840 مليون ريال.. الوليد بن طلال يستحوذ على أسهم الهلال السعودي
سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
رسميا.. طرابزون سبور يعلن رحيل فاتح تكه عن تدريب الفريق
قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً
تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين
عملية إسرائيلية خاصة.. اختطاف قيادي أمني في غزة وسقوط شهداء
قاليباف يحذر واشنطن: تصعيد الحصار الأمريكي سيقابله رد عسكري إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مروة قنصوه: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادى والتكنولوجي

النائبة مروة قنصوه
النائبة مروة قنصوه
حسن رضوان

أكدت النائبة مروة قنصوه، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماه الوطن وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، وما تحظى به مصر من مكانة وثقة على المستوى الدولي.

وقالت قنصوه إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الصيني يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات المصرية الصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والصيني ويدعم جهود التنمية في مصر.

قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا

وأضافت أن العلاقات المصرية الصينية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد توسعًا في المشروعات المشتركة والاستثمارات الصينية في السوق المصرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضحت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في دعم هذه المشروعات.

وأشارت إلى أن التعاون مع الصين لا ينبغي أن يقتصر على الاستثمارات التقليدية، وإنما يجب أن يمتد بصورة أكبر إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأكدت قنصوه أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة والصناعة والتجارة، خاصة في ظل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وتطوير للبنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية، وهو ما يوفر فرصًا واسعة أمام الشركات الصينية للتوسع في السوق المصرية والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وشددت على أن الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على بناء شراكات دولية متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتدعم التنمية المستدامة، مؤكدة أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة مهمة لترجمة قوة العلاقات السياسية بين البلدين إلى مشروعات اقتصادية وتنموية أكثر تأثيرًا على أرض الواقع.

واختتمت النائبة مروة قنصوه تصريحها بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا للشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معربة عن تطلعها إلى أن تسهم الزيارة في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، بما يدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

مروة قنصوه الرئيس الصيني لمصر الاقتصادى زيارة الرئيس الصيني لمصر مجلس الشيوخ زيارة الرئيس الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كيف تحمي نفسك من الإرهاق النفسي يوميًا؟ أسباب شائعة وراء تسارع نبضات القلب

اللحمة المفرومة

اللحمة المفرومة مش كفتة ولا حواوشي.. 5 أفكار مختلفة للغداء بطعم شهي

استغلي الموز

طريقة عمل حلو الموز والبسكويت.. استغلي الموز المستوي بطريقة مختلفة

بالصور

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد