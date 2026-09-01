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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد إسلام: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد مكانة مصر المتنامية وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية

المهندس أحمد إسلام
المهندس أحمد إسلام

أكد المهندس أحمد إسلام، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة تمثل حدثًا سياسيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية، وتعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.

وقال أحمد إسلام إن زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تحمل دلالات سياسية واستراتيجية مهمة، وتؤكد المكانة المتنامية التي أصبحت تحتلها مصر في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية، باعتبارها دولة تمتلك رؤية واضحة وموقفًا مستقلًا وقدرة على بناء شراكات متوازنة مع مختلف القوى الكبرى، بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز دورها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن العالم يشهد اليوم تحولات كبيرة في شكل العلاقات والتحالفات الدولية، وهو ما يجعل تنويع الشراكات ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في بناء علاقات قوية مع مختلف القوى الدولية، وفق سياسة خارجية متوازنة تحافظ على استقلال القرار الوطني، وتفتح في الوقت نفسه آفاقًا واسعة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن العلاقات بين مصر والصين تمتلك فرصًا كبيرة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا، لا سيما على المستوى الاقتصادي، من خلال زيادة الاستثمارات الصينية داخل مصر، وتعزيز التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للدولة المصرية كبوابة للأسواق العربية والأفريقية.

وأكد أن القيمة الحقيقية للعلاقات والشراكات الدولية لا يجب أن تقاس بعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، وإنما بقدرتها على التحول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال إنشاء المصانع، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما ينعكس بصورة مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

وأشار أحمد إسلام إلى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون المصري الصيني في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والنقل واللوجستيات، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الحديثة.

ولفت إلى أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية، إلى جانب إنشاء المدن الجديدة وتطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية وشبكات الطرق، عزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وجعلها أكثر جاهزية لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن أهمية الزيارة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما تمتد إلى أبعاد سياسية واستراتيجية مهمة، خاصة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة من أزمات وصراعات متلاحقة، وهو ما يفرض تعزيز الحوار والتنسيق بين الدول المؤثرة من أجل دعم الاستقرار، وحماية المصالح المشتركة، والتعامل مع التحديات الدولية بصورة أكثر توازنًا.

واختتم المهندس أحمد إسلام تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تمثل رسالة واضحة تعكس قوة الدولة المصرية ومكانتها المتنامية وثقة القوى الدولية في دورها، مشددًا على أهمية البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، وتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى المزيد من الاستثمارات والمشروعات والفرص التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح الشعب المصري.

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