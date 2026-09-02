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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سول: حافظنا على نمو مستقر على الرغم من استمرار الحرب في الشرق الأوسط

سول: حافظنا على نمو مستقر على الرغم من استمرار الحرب في الشرق الأوسط
سول: حافظنا على نمو مستقر على الرغم من استمرار الحرب في الشرق الأوسط
أ ش أ

قال وزير المالية الكوري الجنوبي "كو يون-تشول" إن بلاده حافظت على نمو مستقر على الرغم من استمرار الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن رابع أكبر اقتصاد في آسيا يستعد لعصر ما بعد الحرب من خلال التركيز على الصناعات الناشئة وتعزيز سلاسل التوريد .
جاء ذلك خلا مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي استمر يومين وبدأ يوم الاثنين في "آشفيل" بولاية "كارولينا" الشمالية الأمريكية،حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الأربعاء.
كما استعرض "كو" مبادرة المشاريع الثلاثة الكبرى التي تركز على تعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو في البلاد، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تسعى إلى تشجيع التحول الرقمي للصناعات القائمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ثم شدد وزير المالية على أهمية معالجة الاختلالات العالمية من خلال التعاون بين الدول التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري وتلك التي تعاني من عجز فيه.
وعلى هامش الحدث، عقد "كو" اجتماعات منفصلة مع نظرائه من عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر.
وأثناء اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، ذكرت وزارة المالية أن المسؤولين تبادلا الآراء حول أحدث اتجاهات الأسواق الاقتصادية والمالية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كما أعرب "كو" عن أمله في تنسيق أوثق بين سيئول ولندن في القطاع المالي خلال اجتماع مع نظيره البريطاني "جون هيلي"،
وخلال لقاء آخر مع نظيره القطري "علي بن أحمد الكواري"، دعا "كو" قطر إلى إيلاء الاهتمام بمختلف المشاريع التي تنفذها الشركات الكورية الجنوبية في البلاد، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة بناء علاقات موجهة نحو المستقبل في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
ومن ناحية أخرى، رشحت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الأحد "لي هيونغ-إيل"، نائب وزير المالية، لمنصب وزير المالية الجديد ويتطلب ترشيحه موافقة الجمعية الوطنية.

وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشول استمرار الحرب في الشرق الأوسط تعزيز سلاسل التوريد محافظي البنوك المركزية

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