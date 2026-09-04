قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريس “جافا سكريبت”لـ700 ألف طالب بأولى ثانوي.. وتسليم 1.2 مليون تابلت للطلاب
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية غدا.. سجل عبر هذا الرابط
السكن البديل للمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يحدد شروط وآليات التخصيص
عاصفة مدمرة تضرب إستاد روجرز في تورونتو.. وأضرار كبيرة بالمدرجات
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.. الزمالك يفتتح مشواره الإفريقي
المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.. إزالة 1024 حالة تعدٍ على مجرى النهر حتى الآن
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 6400 جنيه
2.56 مليار دولار.. حجم الأموال المطلوبة لإعادة إعمار نيبال
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النفط الإيراني: صادراتنا الخام لم تتوقف "ساعة واحدة"

مضيق هرمز
مضيق هرمز
خاطر عبادة

أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن صادرات بلاده من النفط الخام لم تتوقف "ولو لساعة واحدة" خلال فترة الحرب التي استمرت 40 يوماً، رغم الحصار البحري الأمريكي والضربات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية.

تصدير "دون انقطاع" رغم القصف

وقال باك نجاد في تصريحات مساء الخميس نقلتها وكالة "إرنا" إن تدفق صادرات النفط الخام استمر منذ 28 فبراير وحتى إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، مشيراً إلى أن القطاع تمكن من الحفاظ على عملياته التشغيلية طوال فترة الحرب.

وأضاف: "تعرضت جزيرة خارك لأكثر من 550 ضربة، وهي جزيرة مساحتها 23 إلى 24 كيلومتراً فقط. هذا مستوى هائل من الدمار، لكن في ظل القصف كان زملاؤنا يُحمّلون السفن، هذا أحد الأمور التي سيحكم عليها التاريخ".

أضرار واسعة في المستودعات والمرافئ

وأوضح الوزير أن الحرب خلفت أضراراً أكبر في البنية النفطية، حيث استُهدفت مستودعات النفط في طهران يومي 7 و8 مارس الماضي، إلى جانب مستودعات مدينة ري جنوب العاصمة ومنطقتي شهران وقوجك، كما تضررت منشآت التحميل في مستودع ري، بحسب ما نقلته "إرنا".

التحايل على الحصار الأمريكي

وفيما يتعلق بالتصدير، قال باك نجاد إن إيران دخلت في أبريل مرحلة حصار بحري فرضته واشنطن على خط يمتد بين رأس الحد في عُمان وميناء جوادر الباكستاني، ما دفع طهران لاتخاذ "إجراءات خاصة" لضمان استمرار الشحن، مضيفا أنه تم تنفيذ عمليات البيع والتسليم للمشترين على مسافات بعيدة عن منطقة الخليج وبحر عُمان.

وأشار نجاد إلى أن إيران استغلت فترة التهدئة لنقل كميات كبيرة من النفط إلى مناطق يمكن تسليمها منها للمشترين، قبل أن يبدأ حصار جديد في 15 يوليو ولا يزال سارياً حتى الآن ويشمل جميع الموانئ الإيرانية داخل وخارج المضيق.

يأتي ذلك فيما تطالب طهران واشنطن برفع الحصار البحري عن موانئها مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، ضمن حزمة شروط أعلنتها لإعادة تشغيل الممر المائي.

إيران أمريكا وزير النفط الإيراني مضيق هرمز صادرات النفط الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

محمد الشناوي

قرار مهم في الأهلي بشأن محمد الشناوي | خاص

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

محمد شوقي

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

الزمالك

الزمالك يحسم موقف أحمد فتوح من مواجهة إيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

أوبن إيه آي

أوبن إيه آي تعلن بدء طرح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-6 Astra

مرسيدس جي كلاس 2026

أسعار مرسيدس جي كلاس 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات | مواصفات سيتروين C4 موديل 2027 .. لكزس NX موديل 2027 تظهر لأول مرة

بالصور

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد