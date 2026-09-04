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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهاتها السبب.. كواليس حبس صانعة محتوى على ذمة التحقيقات بالإسكندرية

حبس
حبس
محمد شراط

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادشة تتنافى مع القيم المجتمعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على صانعة المحتوى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات رقص خادش.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .

كواليس ضبط صانعة المحتوى 

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

حبس صانعة محتوى الداخلية قطاع الأداب الأجهزة الأمنية

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