مياه أسوان : تطهير 18 كم من شبكات الصرف .. وإزالة 180 طن رواسب ومخلفات

أعلن رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، المهندس رفعت إسماعيل، تطهير أكثر من 18 كيلومترًا من شبكات الصرف الصحي بأقطار مختلفة، وإزالة أكثر من 180 طنًا من الرواسب والمخلفات المتنوعة، بعدد من المناطق بمدينة أسوان ومدينة إدفو، وذلك منذ انطلاق أعمال الحملة الموسعة لتطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي في مايو الماضي، بالتعاون بين قطاع الصرف الصحي بفرع الشركة في أسوان وقطاع الصرف الصحي بفرع الشركة في الجيزة، وحتى الآن.

وأكد إسماعيل - في بيان اليوم الجمعة - أن أعمال الحملة حققت نتائج إيجابية كبيرة، وفقًا لعدد من مؤشرات الرصد، أسهمت في خفض حالات طفوحات وانسدادات الصرف الصحي بشكل كبير، وتقليل معدلات شكاوى المواطنين.